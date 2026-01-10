विज्ञापन
कश्मीर से अयोध्या मंदिर में नमाज पढ़ने क्यों आ गया शख्स? परिचित ने बता दिया पूरा सच

पुलिस अहमद शेख को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि वो शनिवार को कड़ी सुरक्षा वाले राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और मंदिर के दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास बैठ गया, जहां वह कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहा था.

  • यूपी पुलिस ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले अहमद शेख को हिरासत में लिया है
  • शोपियन में 50 साल के अहमद शेख के पड़ोसी ने बताया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी दवाइयां चल रही हैं
  • अहमद शेख को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जा रही है इसमें खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर से शनिवार को एक शख्स को नमाज पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में लिया है. उसकी पहचान कश्मीर के शोपियन जिले के रहने वाले 50 साल के अहमद शेख के रूप में हुई है. वहीं उसके पड़ोसी का कहना है कि अहमद मानसिक रूप से कमजोर है और वो इस तरह की अटपटी हरकतें करता रहता है.

शोपियन में अहमद शेख के पड़ोसी मोहम्मद शरीद ने बताया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है. उसकी दवाइयां चल रही हैं. तभी उसने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की है, अगर वो स्वस्थ रहता तो ऐसी हरकत नहीं करता. पड़ोसी ने कहा कि घर में पत्नी है, बेटी है, इनको भी परेशान करके रखा है. उसे इनकी फिक्र नहीं रहती, वो यहां-वहां भटकता रहता है.

इधर पुलिस अहमद शेख को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि वो शनिवार को कड़ी सुरक्षा वाले राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और मंदिर के दर्शन करने के बाद सीता रसोई के पास बैठ गया, जहां वह कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहा था.

उन्होंने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने और रोके जाने पर नारे लगाने के आरोप में कश्मीर के इस शख्स को हिरासत में लिया गया है. शख्स से खुफिया एजेंसी और पुलिस के कई आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं.

(नेम शाह इरशाद की रिपोर्ट...)

इसे भी पढ़ें: कौन है अब्दुल अहमद शेख, जिसे राम मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में लिया गया हिरासत में

