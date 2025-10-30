Pet Me Bloating Kyu Hoti Hai: आजकल पेट फूलना यानी ब्लोटिंग एक आम पाचन समस्या बन गई है. खाने के बाद पेट भारी महसूस होना, गैस बनना या डकारें आना सभी ब्लोटिंग के लक्षण हैं. ज्यादातर लोग इसके पीछे की वजह खराब पाचन को मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. असल में इसकी एक बड़ी वजह गलत फूड कॉम्बिनेशन है जिनका सेवन हम कर रहे हैं. कुछ चीजों का साथ में सेवन आपके पेट में गैस, एसिडिटी, और फूलने जैसी समस्याओं का कारण बन रहा है. यहां जानें कौन से फूड कॉम्बिनेशन ब्लोटिंग का कारण बन सकते हैं.

पेट में ब्लोटिंग कैसे होती है?

दूध और फल: दूध और फल का साथ में सेवन जैसे मिल्कशेक, बनाना शेक या मैंगो शेक पेट के लिए भारी साबित हो सकता है. बता दें दूध प्रोटीन और फैट से भरपूर है. वहीं, फल में प्राकृतिक शुगर पाई जाती है ऐसे में जब हम इन दोनों का साथ में सेवन करते हैं तो ये पेट में फर्मेंटेशन का कारण बन सकते हैं जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है.

प्रोटीन और स्टार्च: चिकन के साथ चावल या अंडे के साथ ब्रेड का सेवन ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. प्रोटीन और स्टार्च को जब साथ में खाया जाता है तो पाचन धीमा हो सकता है जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. अगर आप पेट से जुड़ी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो इन दोनों का साथ में सेवन भूलकर भी न करें.

नींबू और दूध: नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड दूध या दही में मौजूद प्रोटीन को फाड़ देता है. इन दोनों का साथ में सेवन पाचन में गड़बड़ी का कारण बन सकता है और पेट में फुलाव या गैस बनने का कारण बन सकता है. अक्सर लोग सलाद में दही और नींबू दोनों साथ डाल देते हैं, जो खाने में भले ही स्वाद लगता हो लेकिन पेट के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता है. पेट को ठीक रखने के लिए इनका साथ में सेवन करने से बचना चाहिए.

