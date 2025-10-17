पेट की गैस को मिनटों में दूर कर देती हैं ये 5 तरह की चाय| Pet Gas Dur Karne Ka Upaye

पेट की गैस सुनने में भले ही छोटी लगी लेकिन जो लोग इससे हर दिन 2 चार हो रहे हैं वो ही इसे समझ सकते हैं. आपको बता दें कि पेट गैस की कई वजह हो सकती हैं. गैस के कारण पेट में सूजन, दर्द, और बेचैनी हो सकती है. आपको बता दें कि पेट में गैस के मुख्य कारण गलत खान-पान, खाने की खराब आदतें, मसालेदार, तला-भुना और बासी भोजन करना, ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना, धीरे-धीरे न खाना, और व्यायाम की कमी शामिल है. अगर आप भी इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप दूध की चाय की जगह ये 5 तरह की चाय पी सकते हैं.

पेट गैस को दूर करने के लिए कौन सी चाय पीएं- (Pet Gas Ko Dur Karne Ke Liye Kaun Si Chai Piye)

1. अदरक की चाय-

अदरक की चाय का सेवन करने से पेट की गैस को दूर करने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस चाय का सेवन कर सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखें कि इसमें दूध का इस्तेमाल न करें.

2. सौंफ की चाय-

सुबह खाली पेट सौंफ की चाय पीने से पेट को हेल्दी रखने और पेट गैस की समस्या से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं.

3. पुदीना की चाय-

गर्मियों के मौसम में पुदीना की चाय पीने से पेट गैस से छुटकारा मिल सकता है. इसका सेवन सेहत के लिए वरदान के समान है.

4. नींबू की चाय-

सुबह दूध की चाय की जगह नींबू की चाय पीने से पेट गैस की समस्या से बच सकते हैं. इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

5. जीरा चाय-

किचन में मौजूद जीरा एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप खाली पेट जीरा से बनी चाय का सेवन करते हैं. पेट गैस की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)