अचानक नहीं आता हार्ट अटैक, शरीर देता है पहले ये संकेत

Heart Attack Ke Lakshan in Hindi: दिल का दौरा अचानक नहीं आता, बल्कि शरीर पहले से ही कई संकेत देता है. हार्ट अटैक तब होता है, जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी किसी रुकावट या ब्लॉकेज के कारण बंद हो जाती है.

Heart Attack Symptoms: हार्ट अटैक आने से पहले ही महसूस होने लगते हैं कुछ लक्षण.

Heart Attack Signs: हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. अक्सर इसकी वजह यह होती है कि लोग इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते या उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि दिल का दौरा अचानक नहीं आता, बल्कि शरीर पहले से ही कई संकेत देता है. हार्ट अटैक तब होता है, जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी किसी रुकावट या ब्लॉकेज के कारण बंद हो जाती है. यह ब्लॉकेज आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के जमाव, ब्लड क्लॉट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान या बहुत ज्यादा तनाव के कारण होता है.

हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण (Common Symptoms of a Heart Attack)

हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण सीने में दबाव या दर्द होता है, जो कई बार जलन या भारीपन जैसा महसूस होता है. यह दर्द बाएं कंधे, बांह, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है और लगातार या रुक-रुक कर बना रह सकता है.

इसके अलावा, सांस लेने में तकलीफ भी एक प्रमुख संकेत है. हल्की एक्टिविटीज पर भी सांस फूलना या सोते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होना. बिना गर्मी या मेहनत के पसीना आना, ठंडी या चिपचिपी त्वचा होना भी चेतावनी संकेत हैं. कई लोगों को मतली, उल्टी जैसा मन होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसा अनुभव भी होता है. कुछ मरीजों में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो सामान्य थकान से अलग होते हैं और हार्ट मसल्स की कमजोरी का संकेत दे सकते हैं.

महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण

अक्सर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग और कम स्पष्ट होते हैं. सीने में दर्द की शिकायत कम देखने को मिलती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा थकान, मतली, शरीर में दर्द, अकड़न, बेचैनी और घबराहट महसूस कर सकती हैं. गर्भवती महिलाओं में कभी-कभी पेट दर्द या अपच जैसा अहसास भी दिल के दौरे का छुपा हुआ लक्षण हो सकता है. इसलिए महिलाओं को ऐसे संकेतों को कमजोरी या थकावट समझकर टालना नहीं चाहिए.

अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण 5 मिनट से ज्यादा समय तक महसूस हों, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाना चाहिए और टाइट कपड़े ढीले करने चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

