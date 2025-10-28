किस विटामिन की कमी से लगती है ज्यादा ठंड?

Causes of Feeling Excessive Cold: आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे ज्यादा ठंड लगती है, या मुझे बहुत ज्यादा ठंड क्यों लगती है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हल्की ठंड में भी कांपने लगते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ाके की सर्दी में भी सामान्य रहते हैं? इसका कारण सिर्फ कपड़ों की मोटाई या शरीर की चर्बी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति भी ठंड महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करती है. अगर आपको बार-बार ठंड लगती है, हाथ-पैर ठंडे रहते हैं या शरीर जल्दी थक जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी है.

ये भी पढ़ें: क्या गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाता है? गाजर खाने के नुकसान क्या हैं? गाजर किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? जानिए

किस विटामिन की कमी से ज्यादा ठंड लगती है?

1. विटामिन B12 की कमी

यह विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है. रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और बॉडी टेंपरेचर को कंट्रोल रखते हैं. इसकी कमी से एनीमिया, थकान, कमजोरी और बहुत ज्यााद ठंड लगना जैसे लक्षण दिखते हैं।

विटामिन बी12 की कमी के लक्षण:

हाथ-पैर सुन्न होना

त्वचा पीली पड़ना

सांस फूलना

ठंड में ज्यादा कांपना

विटामिन बी12 किन चीजों से मिलता है?

अंडा

दूध

दही

मछली

चिकन

फोर्टिफाइड अनाज

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसकी कमी से हड्डियों में दर्द, कमजोरी और ठंड में सेंसिटिव बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें: पीले दांत नॉर्मल टूथपेस्ट से नहीं हो रहे साफ, तो बेकिंग सोडा के इस घरेलू नुस्खे को आजमाएं, फिर देखें कमाल

विटामिन डी की कमी के लक्षण:

मांसपेशियों में दर्द

थकान

मूड स्विंग्स

ठंड में जल्दी कंपकंपी

विटामिन डी किन चीजों से मिलता है?

धूप

अंडे की जर्दी

मशरूम

फोर्टिफाइड दूध और अनाज

3. विटामिन C की कमी

विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी-जुकाम से बचाता है. इसकी कमी से शरीर संक्रमण के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ठंड जल्दी लगती है.

ये भी पढ़ें: प्रेमानंद महाराज को किडनी की कौन सी बीमारी है, कब शुरू हुई? जानें पूरा प्रोसेस

विटामिन C की कमी के कमी के लक्षण:

बार-बार सर्दी-जुकाम होना

थकान

त्वचा पर रूखापन

घाव भरने में देर

विटामिन डी किन चीजों से मिलता है?

आंवला

संतरा

नींबू

अमरूद

टमाटर

हरी मिर्च

कैसे करें बचाव?

बैलेंस डाइट लें: रोजाना विटामिन से भरपूर फल-सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करें.

धूप में समय बिताएं: विटामिन D के लिए रोजाना 15–20 मिनट धूप में रहें.

सप्लीमेंट्स लें: अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन सप्लीमेंट्स लें.

रेगुलर जांच कराएं: ब्लड टेस्ट से विटामिन लेवल की जांच कराएं, खासकर सर्दियों में.

ठंड लगना सिर्फ मौसम का असर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर की पोषण स्थिति का भी संकेत है. विटामिन B12, डी और सी की कमी से शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं रह पाता और ठंड ज्यादा लगती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)