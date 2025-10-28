विज्ञापन
पीले दांत नॉर्मल टूथपेस्ट से नहीं हो रहे साफ, तो बेकिंग सोडा के इस घरेलू नुस्खे को आजमाएं, फिर देखें कमाल

Dant Chamkane Ka Gharelu Upay: कई बार रोज ब्रश करने के बाद भी दांतों का पीलापन साफ नहीं होता है. बहुत सारे लोगों के दांत में पीले, काले दाग बन जाते हैं. यहां हम एक ऐसा घरेलू उपाय बता रहे हैं जो दांतों को मोतिया जैसा चमका सकता है.

White Teeth Home Remedy: दांतों का पीलापन दूर करने के लिए कारगर घरेलू नुस्खा.

How to Get Rid of Yellow Teeth at Home: कई बार हमारी मुस्कान शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. इतना ही नहीं जब दांत पीले दिखते हैं, तो आत्मविश्वास भी कम हो जाता है. कई लोग रोज ब्रश करते हैं, महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर भी दांतों का पीलापन दूर नहीं होता. दांतों में दाग, धब्बे होना हमारी कई बुरी आदतों के कारण हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है क्या कोई घरेलू तरीका है जो सच में पीले दांतों को साफ करे? पीले दांत साफ कैसे करें? आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे कई उपाय हैं जो दांतों को मोतियों जैसा सफेद बना सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो न सिर्फ दांतों का पीलापन दूर करेगा, बल्कि ओरल हेल्थ भी बेहतर बनाएगा.

टूथपेस्ट से क्यों नहीं हो रहे दांत साफ?

बाजार में मिलने वाले टूथपेस्ट में कई बार सिर्फ झाग और फ्लेवर होता है, सफाई के लिए जरूरी तत्व नहीं. अगर दांतों पर प्लाक, टार्टर या खाने के कण जमा हो जाएं, तो सामान्य ब्रशिंग से हटाना मुश्किल होता है. गलत खानपान, धूम्रपान, चाय-कॉफी और मीठा दांतों को पीला बना देता है. कुछ टूथपेस्ट में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो लंबे समय में दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

नींबू और बेकिंग सोडा का जादू

सामग्री:

  • आधा चम्मच बेकिंग सोडा
  • कुछ बूंदें नींबू का रस
  • एक साफ ब्रश या उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं

कैसे करें इस्तेमाल:

  • एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाएं.
  • यह मिश्रण थोड़ा झागदार हो जाएगा.
  • इसे ब्रश या उंगली से दांतों पर लगाएं और हल्के हाथ से 1-2 मिनट तक रगड़ें.
  • फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करें.

बरतें ये सावधानी:

  • हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही करें.
  • ज्यादा रगड़ने से इनेमल को नुकसान हो सकता है.
  • इस्तेमाल के बाद सामान्य टूथपेस्ट से ब्रश जरूर करें.

दांत साफ करने के असरदार घरेलू उपाय (Effective Home Remedies For Teeth Whitening)

  • नारियल तेल से ऑयल पुलिंग रोज सुबह एक चम्मच नारियल तेल मुंह में लेकर 5-10 मिनट घुमाएं. यह बैक्टीरिया हटाने में मदद करता है.
  • नीम की दातून नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. रोज सुबह नीम की दातून करने से दांत मजबूत और सफेद होते हैं.
  • सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) एक चम्मच सिरका को पानी में मिलाकर कुल्ला करें. यह दांतों की सतह से दाग हटाता है.
  • हल्दी और नारियल तेल का पेस्ट हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। नारियल तेल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और दांतों पर लगाएं.

क्यों असरदार हैं ये उपाय?

ये उपाय प्राकृतिक हैं, यानी इनमें कोई केमिकल नहीं होता. बैक्टीरिया, प्लाक और टार्टर को हटाने में मदद करते हैं. मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं और सांस की बदबू भी दूर करते हैं. नियमित इस्तेमाल से दांतों की चमक लौट आती है.

दांतों को फिर से चमकाएं

अगर आपके दांत पीले हैं और सामान्य टूथपेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं. ये न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि सस्ते और सुरक्षित भी हैं. थोड़ी सी मेहनत और नियमितता से आपकी मुस्कान फिर से चमक उठेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

