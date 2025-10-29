सर्दियों में कौन सा आटा खाएं? किस चीज के आटे की तासीर गरम और ठंडी होती है? कैसे चुनें सही आटा

Warming Flours For Cold Weather: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी डाइट में बदलाव जरूरी हो जाता है. ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसे फूड्स की जरूरत होती है जिनकी तासीर गरम हो और जो पाचन में आसान हों. रोटियां हमारे रोज के खाने का अहम हिस्सा हैं और इनका आटा अगर मौसम के अनुसार चुना जाए तो सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं. यहां हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन-कौन से आटे का सेवन करना चाहिए, किस आटे की तासीर गरम या ठंडी होती है और सही आटे का चुनाव कैसे करें.

तासीर क्या होती है और क्यों जरूरी है?

भारतीय आयुर्वेद के अनुसार, हर फूड्स की एक तासीर होती है यानी उसका शरीर पर गर्म या ठंडा असर. सर्दियों में गरम तासीर वाले आटे से बनी रोटियां शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और ठंड से बचाती हैं.

ये भी पढ़ें: आंतों को कैसे साफ करें? सोने से पहले पानी में मिलाकर पिएंगे ये चीज, तो सुबह सारी गंदगी निकल जाएगी बाहर

सर्दियों में खाने वाले गरम तासीर वाले आटे (Best flours to Eat in Winter)

1. बाजरे का आटा

बाजरे के आटे की तासीर गर्म होती है. ये आटा फाइबर से भरपूर होता है और पाचन में मदद करता है. साथ ही साथ शरीर को भी गर्म रखता है. बाजरे की रोटी को गुड़ या लहसुन की चटनी के साथ खा सकते हैं.

2. मक्के का आटा

मक्के के आटे की तारीर भी गर्म होती है और सर्दियों में खाने के लिए बहुत सही है. इस आटे में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो सर्दी-जुकाम से बचाव करने में मददगार हैं. आप इसे सरसों के साग के साथ खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सफेद बालों पर डाई लगाने के नुकसान जान रह जाएंगे हैरान, आज से ही छोड़े देंगे कलर लगाना

3. रागी (मंडुआ) का आटा

इस आटे की तासीर भी गर्म होती है और इसमें कैल्शियम और आयरन होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और सर्दियों में खाने के लिए बेस्ट है. रागी की रोटी या पराठा, घी के साथ खा सकते हैं.

4. कुट्टू का आटा

कुट्टू के आटे की तासीर भी ऊपर बताए गए आटे के जैसे ही गर्म होती है. ये ग्लूटन-फ्री होता है जो वजन घटाने में मददगार है और एनर्जी भी बढ़ाता है. व्रत में कुट्टू की रोटी या पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं.

5. जौ का आटा

जो का आटा तासीर में गर्म होत है. ये कोलेस्ट्रॉल कम करने और डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसे गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बना सकते हैं.

ठंडी तासीर वाले आटे, सर्दियों में कम करें सेवन

कुछ आटे ऐसे होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो गर्मियों में तो फायदेमंद होते हैं लेकिन सर्दियों में शरीर को ठंडा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कान की गंदगी कैसे निकालें? इन 5 घरेलू तरीकों में से अपनाएं कोई भी, चुटकियों में साफ हो जाएगा कान

1. ज्वार का आटा

ज्वार का आटा ठंडी तासीर वाला होता है. गर्मियों में पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सर्दियों में गैस और ठंड बढ़ा सकता है.

2. चावल का आटा

चावल के आटे की तासीर ठंडी होती है. ये हल्का और जल्दी पचने वाला होता है, लेकिन सर्दियों में शरीर को गर्म नहीं रखता है.

3. साबुत गेहूं का आटा

इस आटे की तासीर न्यूट्रल से हल्की ठंडी होती है. रोजाना खाने के लिए अच्छा, लेकिन सर्दियों में इसमें गर्म तासीर वाले आटे मिलाना बेहतर है.

ये भी पढ़ें: AIIMS की डॉक्टर ने बताया High Uric Acid में कभी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, खतरनाक हो जाएगी कंडीशन

सही आटे का चुनाव कैसे करें?

मौसम के अनुसार तासीर चुनें: ठंड में गरम तासीर वाले आटे को प्राथमिकता दें.

मिक्स आटा अपनाएं: गेहूं में बाजरा, रागी या मक्का मिलाकर रोटियां बनाएं.

पाचन क्षमता देखें: अगर पाचन कमजोर है तो हल्के आटे जैसे रागी या जौ का प्रयोग करें.

स्वास्थ्य समस्याएं ध्यान में रखें: डायबिटीज, थायरॉइड या वजन जैसी समस्याओं के अनुसार आटा चुनें.

बदलते स्वाद के लिए रोटियों में बदलाव करें: हर दिन अलग आटे की रोटी खाएं ताकि स्वाद और पोषण दोनों मिले.

सर्दियों की डाइट में आटे का सही इस्तेमाल

सुबह के नाश्ते में रागी या बाजरे की रोटी.

दोपहर में मक्के या गेहूं और बाजरे का मिश्रित आटा.

रात में हल्का आटा जैसे जौ या रागी.

सर्दियों में सही आटे का चुनाव न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी, पाचन और एनर्जी लेवल को भी बेहतर बनाता है. बाजरा, मक्का, रागी और कुट्टू जैसे गरम तासीर वाले आटे सर्दियों में खाने के लिए बेस्ट हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)