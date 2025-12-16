Which Roti To Eat In Winter: ठंड अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती है, ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो जाता है. शरीर को गर्म रखने के लिए लोग अपनी डाइट में तरह-तरह की चीजें शामिल करते हैं और उन में से एक है आटा. सर्दियों में हर तरह के आटे की रोटी शरीर के लिए एक जैसी फायदेमंद नहीं होती? मौसम के अनुसार आटे का चुनाव करना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है. यहां जानें सर्दियों में किस आटे की रोटी खानी चाहिए.

सर्दी के मौसम में कौन सी रोटी अच्छी होती है?

मक्के की रोटी: मक्के की रोटी सर्दियों में खूब खाई जाती है. इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे कब्ज, गैस और अपच से से राहत दिला सकता है. इसकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को ठंड से बचा सकती है. इसे अगर आप सरसों के साग के साथ खाते हैं तो इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं.

ज्वार की रोटी: ज्वार की रोटी खाने में हल्की होती है. इसका सेवन वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद आयरन और फाइबर खून की कमी दूर करता है और शरीर को ऊर्जा देता है.

चने का आटा: चने के आटे में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. नियमित रूप से इसकी रोटी खाने से मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और शरीर में गर्माहट बनी रहती है. ठंड में अगर आप इसके आटे की रोटी खाते हैं, तो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं.

बाजरे की रोटी: बाजरा की तासीर गर्म होती है, जिससे यह ठंड में शरीर को गर्म रखता है. सर्दियों में अगर आप बाजरे की रोटी खाते हैं, तो हड्डियों को मजबूत बनाकर जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं.

कौन सी रोटी खाएं?

आप ठंड में चने, मक्के और बाजरे की रोटी का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. वहीं, अगर बात करें ज्वार के आटे की तो वह ठंड होता है. इसलिए ठंड के मौसम में इसका सेवन शरीर को ठंडा रख सकता है.

