IND vs NZ: भारतीय फैन्स को झटका, ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं ये दो बड़े दिग्गज- रिपोर्ट

India Probable Squad for NZ ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 3 या 4 जनवरी को होने वाला है. भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. वहीं, वनडे सीरीज को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा वहीं, अब एक ओर अपडेट सामने आई है कि भारत के दो बड़े दिग्गज हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को भी वनडे सीरीज में शामिल नहीं किया जाएगा. क्रिकबज के रिपोर्ट के अनुसार दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से रेस्ट दिया जाएगा. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए आराम दिया जा सकता है, क्योंकि आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप। हालांकि, उम्मीद है कि दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में वापसी करेंगे, जो वनडे मैचों के तुरंत बाद होगी.

हार्दिक और बुमराह को मिलेगा आराम

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को, जो भारत के T20 वर्ल्ड कप डिफेंस के लिए बहुत अहम हैं, वनडे से बाहर रखा जाएगा. हार्दिक पंड्या, जो सिर्फ़ व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फिटनेस की दिक्कतों की वजह से मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेले हैं. जसप्रीत बुमराह, जिनके वर्कलोड पर टीम में उनकी अहमियत को देखते हुए करीब से नज़र रखी जा रही है, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से किसी वनडे में नहीं खेले हैं.

ऋषभ पंत नहीं चुने जाएंगे वनडे टीम में

दूसरी ओर ऋषभ पंत को लेकर भी खबर सामने आई है कि पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. उनकी जगह ईशान किशन को वनडे टीम में मौका मिल सकता है. ईशान ने हाल ही में अपने खेल से हर किसी को दिल जीता है, पहले सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में जबरदस्त बल्लेबाजी की और फिर बाद में विजय हजारे ट्रॉफी में 33 गेंद पर शतक ठोककर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल