विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: भारतीय फैन्स को झटका, ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं ये दो बड़े दिग्गज- रिपोर्ट

India Squad for NZ ODI Series: भारतीय टीम का ऐलान 3 या 4 जनवरी को होने वाला है. इस सीरीज में एक बार फिर कोहली और रोहित खेलते हुए नजर आएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: भारतीय फैन्स को झटका, ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं ये दो बड़े दिग्गज- रिपोर्ट
IND vs NZ: ये तीन खिलाड़ी होंगे बाहर
  • भारतीय टीम 3 या 4 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए घोषणा करेगी
  • ऋषभ पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा और उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है
  • हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा क्योंकि अगले मैच ज्यादा महत्वपूर्ण हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India Probable Squad for NZ ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 3 या 4 जनवरी को होने वाला है. भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. वहीं, वनडे सीरीज को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा वहीं, अब एक ओर अपडेट सामने आई है कि भारत के दो बड़े दिग्गज हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को भी वनडे सीरीज में शामिल नहीं किया जाएगा. क्रिकबज के रिपोर्ट के अनुसार दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से रेस्ट दिया जाएगा. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए आराम दिया जा सकता है, क्योंकि आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप। हालांकि, उम्मीद है कि दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में वापसी करेंगे, जो वनडे मैचों के तुरंत बाद होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

हार्दिक और बुमराह को मिलेगा आराम

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को, जो भारत के T20 वर्ल्ड कप डिफेंस के लिए बहुत अहम हैं, वनडे से बाहर रखा जाएगा.  हार्दिक पंड्या, जो सिर्फ़ व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फिटनेस की दिक्कतों की वजह से मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेले हैं. जसप्रीत बुमराह, जिनके वर्कलोड पर टीम में उनकी अहमियत को देखते हुए करीब से नज़र रखी जा रही है, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से किसी वनडे में नहीं खेले हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ऋषभ पंत नहीं चुने जाएंगे वनडे टीम में

दूसरी ओर ऋषभ पंत को लेकर भी खबर सामने आई है कि पंत को वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. उनकी जगह ईशान किशन को वनडे टीम में मौका मिल सकता है. ईशान ने हाल ही में अपने खेल से हर किसी को दिल जीता है, पहले सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में जबरदस्त बल्लेबाजी की और फिर बाद में विजय हजारे ट्रॉफी में 33 गेंद पर शतक ठोककर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी थी. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल

मैचतारीखवेन्यू
पहला मैच 11 जनवरी 2026कोटांबी स्टेडियम वडोदरा
दूसरे मैच 14 जनवरी 2026निरंजन शाह, स्टेडियम, राजकोट
तीसरा मैच 18 जनवरी 2026 होल्कर क्रिकेट, इंदौर
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishabh Rajendra Pant, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now