ठंड में कौन सी रोटी खानी चाहिए? जानें कौन सा आटा है शरीर के लिए बेस्ट

Sardiyo Me Konsi Roti Khaye: आज हम आपको सर्दियों में कौन-सी रोटियां खानी चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं जो स्वाद के साथ सेहत को भी फायदे पहुंचा सकती हैं.

सर्दियों में कौन सा आटा खाना चाहिए?

Sardiyo Me Konsi Roti Khaye: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं जिनकी तासीर गरम होती है और जो पाचन में आसान होती हैं. अगर आप भी सर्दियों के मौसम में कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है आज हम आपको सर्दियों में कौन-सी रोटियां खानी चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं जो स्वाद के साथ सेहत को भी फायदे पहुंचा सकती हैं.

सर्दी के मौसम के लिए कौन सी रोटी अच्छी है?

बाजरे की रोटी: बाजरे की तासीर गर्म होती है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को ठंड से बचाने में मदद कर सकता है. इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भी होती है, जो हड्डियों को मजबूत और पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती हैं. इतना ही नहीं बाजरे की रोटी खाने से पेट को लंबे समय तक भरा रखा जा सकता है, जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

जौ की रोटी: सर्दियों में जौ की रोटी पाचन तंत्र को मजबूत और शरीर में गर्मी बनाए रख सकती है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए इस रोटी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. जौ में पाया जाने वाला फाइबर शरीर वजन को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

मक्के की रोटी: सर्दियों के मौसम में लोग धूप में बैठकर सरसों के साग के साथ मक्के की रोटियों का मजा उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ सेहत के लिए कमाल है. मक्के की रोटी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि विटामिन ए, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसी पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है. मक्के का आटा शरीर को गर्माहट देता है और पूरे दिन थकान महसूस नहीं होने देता. इसका सेवन पेट को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

