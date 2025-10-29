आंतों को कैसे साफ करें? सोने से पहले पानी में मिलाकर पिएंगे ये चीज, तो सुबह सारी गंदगी निकल जाएगी बाहर

Pet Ki Gandagi Kaise Saaf Kare | Colon Cleansing Home Remedies: पेट साफ न होना एक बड़ी समस्या है, जो हमारे पूरे दिन को बर्बाद कर सकती है. आंतों में जमा गंदगी कई बार एसिडिटी, गैस, हार्ट बर्न और पेट दर्द का कारण बनती है. इतना ही नहीं पेट साफ न होने के नुकसान इतने हैं कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकती है. आजकल के खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से पेट की दिक्कतों से लगभग सभी परेशान हैं. बहुत से लोग कब्ज से परेशान हैं और पेट साफ करने के घरेलू नुस्खे तलाश रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि कब्ज से छुटकारा कैसे पाएं? कब्ज का इलाज दवा से नहीं नेचुरल तरीके से किया जा सकता है.

हालांकि पेट की गंदगी साफ करने के लिए कहा जाता है कि फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करें, लेकिन कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ फाइबर काम नहीं करता है. इसके लिए आपको कुछ कारगर घरेलू नुस्खे अपनाने की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि आप कैसे सुबह आसानी से आंतों की सारी गंदगी साफ कर सकते हैं.

आंतों से गंदगी साफ करने के लिए सोने से पहले क्या पिएं? (What to drink before bed to clear the bowels of impurities?)

1. अरंडी का तेल

आपको क्या करना है कि 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं. यह आंतों में जमा मल को बाहर निकालने के लिए कमाल है, ये नहीं कब्ज दूर करता है बल्कि लिवर की सेहत सुधारता है. रोजाना न लें, हफ्ते में 1-2 बार पर्याप्त है.

2. ईसबगोल की भूसी

एक चम्मच ईसबगोल को गुनगुने दूध या पानी में मिलाकर रात को पिएं. यह फाइबर से भरपूर होता है, जो मल को नरम करता है और आंतों की सफाई करने में मददगार है. आपको इसके साथ पानी की मात्रा बढ़ानी होगी ताकि सूजन न हो.

3. गुनगुना नींबू पानी

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर पिएं. यह शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और सुबह पेट साफ करने में भी मददगार है.

आंतों की सफाई के फायदे (Benefits of Colon Cleansing)

पाचन सुधार: खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

त्वचा चमकदार: टॉक्सिन्स बाहर निकलने से मुंहासे और दाग कम होते हैं.

एनर्जी बढ़ेगी: शरीर हल्का महसूस करता है, थकान कम होती है.

मूड बेहतर: पेट साफ होने से मानसिक स्थिति भी सुधरती है.

पेट साफ करने के असरदार घरेलू उपाय (Effective Home Remedies to Clean the Stomach)

1. त्रिफला चूर्ण: ये आयुर्वेदिक चूर्ण तीन फलों से बना होता है हरड़, बहेड़ा और आंवला. रात को गर्म पानी के साथ लेने से आंतों की सफाई होती है.

2. अलसी के बीज: अलसी फाइबर से भरपूर होती है और मल को नरम करने में बहुत मददगार है. एक चम्मच पाउडर को पानी में मिलाकर रात को लें.

3. मेथी दाना पानी: रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें, सुबह छानकर पी लें. पाचन सुधारता है और कब्ज दूर करता है.

क्या नहीं करना चाहिए?

ज्यादा तला-भुना खाना: इससे आंतों में गंदगी जमा होती है.

कम पानी पीना: शरीर में पानी की कमी से मल सख्त हो जाता है.

बिना फाइबर वाला खाना: फाइबर की कमी से पाचन धीमा होता है.

आंतों को साफ रखने के लिए लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव

हर दिन 2-3 लीटर पानी पिएं.

फाइबर से भरपूर चीजें लें जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज.

रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग, वॉक या साइकलिंग करें.

तनाव कम करें, मेडिटेशन और गहरी सांस लें.

रात को सोने से पहले अरंडी का तेल, ईसबगोल या नींबू पानी जैसे घरेलू उपाय अपनाकर आप सुबह पेट की सफाई कर सकते हैं. ये उपाय न सिर्फ कब्ज और गैस से राहत देते हैं, बल्कि पूरे शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)