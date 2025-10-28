सफेद बालों पर डाई लगाने के नुकसान जान रह जाएंगे हैरान, आज से ही छोड़े देंगे कलर लगाना

Hair Colour Side Effects: यंग एक में बाल सफेद हो जाएं तो हम सभी के पास बालों का काला करने का एक मात्रा उपाय बचता है हेयर डाई. आजकल लोग सफेद बालों को काला करने के लिए कलर करते हैं. मेहंदी लगाकर बालों को काला करना एक फास्ट तरीका है, लेकिन ये सेहत और खुद बालों के लिए कितना खतरना है क्या आप जानते हैं? चाहे उम्र के कारण बाल सफेद हुए हों या तनाव और लाइफस्टाइल की वजह से लोग अक्सर डाई लगाकर उन्हें काले या ब्राउन रंग में बदल देते हैं. लेकिन, बार-बार डाई लगाने से आपके बालों और स्कैल्प को गंभीर नुकसान हो सकता है? यह सिर्फ रंग बदलने की बात नहीं है यह आपके बालों की सेहत, त्वचा और यहां तक कि शरीर पर भी असर डाल सकता है. यहां हम आपको बताएंगे सफेद बालों पर डाई लगाने के 6 बड़े नुकसान, जिन्हें जानकर आप खुद कहेंगे अब से हेयर कलर नहीं.

हेयर डाई में क्या होता है? (What Is In Hair Dye?)

अमोनिया: बालों की ऊपरी परत खोलता है ताकि रंग अंदर जा सके.

पैराफेनिलीन डाई (PPD): गहरा रंग देने वाला रसायन.

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड: बालों के प्राकृतिक रंग को हल्का करता है.

रिजर्वोल और अन्य सिंथेटिक कलर एजेंट्स

ये सभी रसायन बालों की बनावट और स्कैल्प की त्वचा पर असर डालते हैं.

सफेद बालों पर डाई लगाने के 6 बड़े नुकसान (6 Disadvantages of Dyeing White Hair | Balo Per Dye Lagane Ke Nuksan)

1. बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं

डाई में मौजूद रसायन बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे बाल टूटने लगते हैं और हेयरफॉल बढ़ जाता है. लंबे समय तक डाई लगाने से बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं.

2. स्कैल्प में जलन और खुजली

कई लोगों को डाई लगाने के बाद स्कैल्प में जलन, खुजली या रैशेज हो जाते हैं. यह एलर्जी का संकेत हो सकता है. खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है.

3. नेचुरल कलर खो जाता है

डाई बार-बार लगाने से बालों का नेचुरल कलर और चमक खत्म हो जाती है. बाल बेजान और रूखे लगने लगते हैं. इससे बालों की उम्र कम हो जाती है और वे जल्दी सफेद होने लगते हैं.

4. बाकी बाल भी सफेद होने लगते हैं

यह एक आम धारणा है और कई मामलों में सच भी. डाई में मौजूद केमिकल्स बालों की मेलानिन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बाकी बाल भी सफेद होने लगते हैं.

5. त्वचा और आंखों पर असर

अगर डाई गलती से आंखों में चली जाए या त्वचा पर ज़्यादा देर तक लगी रहे, तो जलन, सूजन और एलर्जी हो सकती है. कुछ मामलों में स्किन इंफेक्शन भी हो सकता है.

6. लंबे समय में कैंसर का खतरा

कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि हेयर डाई में मौजूद कुछ केमिकल्स लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. हालांकि यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

सफेद बालों को काला करने के लिए क्या करें?

हर्बल मेहंदी: यह बालों को रंगने के साथ-साथ पोषण भी देती है.

आंवला, रीठा, शिकाकाई का प्रयोग: बालों की सेहत सुधारने में मदद करता है.

सही डाइट: विटामिन B12, आयरन और प्रोटीन से भरपूर भोजन लें.

तनाव कम करें: योग और ध्यान से मानसिक तनाव घटाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)