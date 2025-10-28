AIIMS की डॉक्टर ने बताया High Uric Acid में कभी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, खतरनाक हो जाएगी कंडीशन

High Uric Acid Level: यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब हम प्यूरीन से भरपूर चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं. प्यूरीन एक प्राकृतिक यौगिक है जो कुछ खास फूड्स में पाया जाता है. जब प्यूरीन टूटता है, तो यूरिक एसिड बनता है. सामान्य स्थिति में यह यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है या शरीर इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, तो यह खून में जमा होने लगता है. पूर्व में AIIMS की डॉ. प्रियंका शेहरावत के अनुसार, कुछ फूड आइटम्स में प्यूरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिन्हें हाई यूरिक एसिड वाले लोगों को अपनी डाइट से हटा देना चाहिए.

हाई यूरिक एसिड से होने वाली बीमारियां (Diseases Caused By High Uric Acid)

1. गाउट (Gout):

यह एक प्रकार का गठिया है जिसमें जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और जलन होती है. खासकर अंगूठे के जोड़ में सबसे पहले असर दिखता है.

2. किडनी की पथरी

यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा होकर पथरी बना सकते हैं. इससे पेशाब में जलन, दर्द और खून आ सकता है.

किन फूड्स से करें परहेज? (Which Foods Should be Avoided?)

1. एनिमल फूड (Animal-Based Foods)

रेड मीट, मटन, बीफ, पोर्क और अंगों का मांस (जैसे लीवर, किडनी)

सीफूड जैसे झींगा, सार्डिन, एंकोवीज

ये सभी प्यूरीन से भरपूर होते हैं और यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाते हैं.

2. कुछ सब्जियां

पालक, मशरूम, फूलगोभी और मटर जैसी सब्जियों में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. हालांकि इनका असर मांस की तुलना में कम होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन से बचना चाहिए.

3. अल्कोहल

खासकर बीयर और व्हिस्की से परहेज करें. अल्कोहल शरीर में यूरिक एसिड के उत्सर्जन को रोकता है और प्यूरीन की मात्रा भी बढ़ाता है.

4. शुगरी ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और मीठे पैकेज्ड जूस का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. इनमें मौजूद शुगर और कृत्रिम मिठास यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं.

5. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS)

यह सिरप कई पैकेज्ड फूड्स, मिठाइयों और सॉस में पाया जाता है. फ्रुक्टोज शरीर में यूरिक एसिड को ज्यादा बना सकता है.

क्या खाएं जब यूरिक एसिड हो हाई?

कम प्यूरीन वाले फूड्स: चावल, दूध, दही, अंडे (सीमित मात्रा में), फल और हरी सब्जियां.

हाइड्रेशन: खूब पानी पिएं ताकि यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल सके.

विटामिन सी वाले फल: जैसे संतरा, आंवला, नींबू, ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं.

लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स: ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं.

अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें. प्यूरीन से भरपूर फूड्स से परहेज करके और हेल्दी विकल्प अपनाकर आप इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं.

