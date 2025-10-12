हर कपड़ा रोज़ धोना ज़रूरी नहीं! जानें कौन से कपड़े कर सकते हैं दोबारा पहनना, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हमेशा साफ - सुथरे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. ऐसे में जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं, उन्हें धोने के लिए डाल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पजामा, जींस और दूसरे कपड़ों को बिना धोए कितने दिनों तक पहना जा सकता है? अगर नहीं तो आज इस बारे में एक्सपर्ट विस्तार से बता रहे हैं.

टिक टॉक यूजर एलिसन डेलपरडैंग ने 10 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद ऑनलाइन बहस छिड़ गई. बता दें, इस वीडियो उन्होंने कहा कि वह एक ही पजामा कई बार पहनती हैं.



उन्होंने कहा, "जब मैं छोटी थी, तो मेरे माता-पिता हमें लगातार कई रातें एक ही पजामा पहनाते थे, क्योंकि वे गंदे नहीं होते थे, और मैं अब भी ऐसा करती हूं. मुझे यह जानना है कि क्या हम अब भी एडल्ट होने के बाद भी ऐसा करते हैं, या मुझे हर रात सचमुच गंदे कपड़े धोने चाहिए?

वीडियो देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा, पजामा और अन्य कपड़ों को समय पर धो लेना चाहिए. इसी के साथ उन्होंने कहा, 'अपने कपड़ों को कब धोना है, यह न जानना नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में जो लोग कपड़े कम धोते हैं उन्हें त्वचा संबंधी समस्याएं या इंफेक्शन हो सकते हैं.

जानें क्या है कपड़े धोने के नियम

एक्सपर्ट ने कहा, कपड़ों को कितनी बार दोबारा पहना जा सकता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के कपड़ों को हर बार इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए: अंडरवियर, मोजे, टाइट्स, लेगिंग्स और एक्टिव वियर. एक्सपर्ट ने कहा कि यह सलाह उन सभी कपड़ों पर भी लागू होती है जिन पर दाग, पसीना, दुर्गंध या दिखाई देने वाली गंदगी हो.

वहीं इस तरह के कपड़े हमारे शरीर के उस हिस्से पर होते हैं जहां हमारे शरीर पर बहुत सारे प्राकृतिक बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे हमारा माइक्रोबायोम, (यीस्ट) और बैक्टीरिया. इसी के साथ यहीं पर ही सबसे ज्यादा पसीना भी आता है, जिसकी नमी से बैक्टीरिया पनपते हैं. ऐसे में इन कपड़ों को एक बार इस्तेमाल करने के बाद धोना जरूरी है.

जिम वाले कपड़े रोजाना धोना सही है?

एक्सपर्ट ने कहा, पसीने से उत्पन्न बैक्टीरिया के अलावा, जिम या खेल के मैदानों में पहने जाने वाले कपड़े स्टैफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे स्किन को इंफेक्शन हो सकता है. बता दें, इन इंफेक्शन के कारण गंभीर बीमारियां हो सकती है. इसी के साथ एक्सपर्ट ने कहा, कुछ लोग अपने वर्कआउट के कपड़ों को हवा में या ड्रायर में सुखाकर अगले दिन पहन लेते हैं, जो काफी गलत बात है.

क्यों नहीं पहनने चाहिए बिना धुले मोजे

एक्सपर्ट ने कहा, जब बात आती है कि बिना धोए मोजे दोबारा क्यों नहीं पहनने चाहिए, तो इससे पैरों और उंगलियों में फंगल इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे जूतों के अंदर फंगस पनपने के लिए एकदम सही माहौल होता है. यह गर्म होता है, नमी होती है, और अंधेरा होता है. ऐसे में एक बार पहन लेने के बाद मोजे को दोबारा धोने में डाल दीजिए.

क्या जींस एक बार पहनने के बाद दोबारा पहन सकते हैं?

हां, आप जींस को एक बार पहनने के बाद दोबारा पहन सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार पहनने के बाद धोने की जरूरत नहीं होती. जींस का रंग और क्वालिटी बरकरार रखने के लिए, उन्हें आमतौर पर एक बार धोने के बाद कई बार पहना जा सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार, उन्हें तब धोएं जब वे साफ तौर पर गंदी हों, उनमें से बदबू आ रही हो, या लगभग तीन से पांच बार पहन ली हो.

