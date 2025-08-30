सड़क पर फव्वारे में कपड़े धोता दिखा शख्स, टोरंटो में बेघर लोगों की ऐसी है हालत, Video में दिखी कनाडा की गरीबी

कनाडा के टोरंटो में एक सार्वजनिक फव्वारे में कपड़ों धोते हुए एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप को भारतीय मूल के नितीश अद्वितीय (@nitishadvitiy) ने फिल्माया और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. ऑनलाइन अपलोड होने के बाद से इसे 1 लाख 94 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह शख्स कपड़ों को साबुन और डिटर्जेंट से रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हर कपड़े को फव्वारे के पानी में धो रहा है. उसके बगल में एक कपड़े धोने का बैग भी दिखाई दे रहा है, जिसमें शायद और भी कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं. अद्विती ने कहा, "देखो, वह अपने सारे कपड़े लेकर आया है. वह उन्हें फव्वारे के पानी में अच्छी तरह धो रहा है," "मैंने कनाडा में ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी."

वीडियो पर लिखा है, "कनाडा में गरीबी. टोरंटो के बेघर लोग," जो अद्विती के कैप्शन से मिलता-जुलता है: "कनाडा में गरीब लोग अपने कपड़े ऐसे धोते हैं. बाद में उन्होंने अपने वीडियो के अंत में कहा, "टोरंटो में बेघर लोगों की यही हालत है." इस वीडियो पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूज़र ने कहा, "यह सच है, टोरंटो के शेरबोर्न स्ट्रीट और वैंकूवर के हेस्टिंग्स ज़रूर जाएं." वहीं दूसरे ने कहा, "मैं कनाडा में रहता हूं, यहां बेघर लोग हैं. आपको हर शहर में बेघर लोग दिख जाएंगे." एक यूज़र ने कहा, "भाई, क्या यह कोई विकसित देश है?"

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, कनाडा के ब्रैम्पटन में एक सार्वजनिक झील में साबुन से नहाते लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया था.

