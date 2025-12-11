सर्दी में कपड़े कैसे धोएं? डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड, वॉशिंग मशीन के लिए कौन सा बेहतर है? कपड़े धोने का सही तरीका क्या है

How to wash clothes: सर्दियों के मौसम में कपड़े धोना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है. पहले के समय में हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, लेकिन समय के साथ-साथ वाशिंग मशीन आ गई है और कपड़े धोना आसान काम हुआ. वाशिंग मशीन अब हर घर में आम हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं वाशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड में से कौन सा बेहतर होता है. दरअसल, बाज़ार में दो तरह की वॉशिंग मशीनें उपलब्ध हैं टॉप लोड और फ्रंट लोड, अगर सफाई और परफॉर्मेंस आपके लिए ज़रूरी हैं, तो फ्रंट लोड मशीन सही विकल्प है. अगर आप कम कीमत में इस्तेमाल में आसान मशीन चाहते हैं, तो टॉप लोड मशीन चुन सकते हैं. हालांकि, सफाई में डिटर्जेंट की अहम भूमिका होती है, इसलिए सही डिटर्जेंट चुनना भी उतना ही जरूरी है.

कम पानी से बेहतर सफाई

फ्रंट लोड मशीनें कपड़ों को धीरे-धीरे घुमाकर दाग-धब्बे हटाती हैं. इस विधि से कपड़े खुरदुरे नहीं होते. इनमें कम पानी और कम बिजली लगती है. तेज स्पिन गति के कारण कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. एक और फायदा यह है कि ये मशीनें बहुत कम आवाज करती हैं.

टॉप लोड मशीनें बजट के अनुकूल होती हैं. आप साइकिल के बीच में भी कपड़े डाल सकते हैं. फ्रंट लोड मशीनों में यह संभव नहीं है. साथ ही ऊपर से खुला होने के कारण नमी और फफूंद लगने की संभावना कम होती है. हालांकि, ये कपड़े थोड़ी तेजी से धोती हैं, इसलिए कपड़ों पर इनका थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है.

सर्दी के मौसम में कपड़े धोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. कपड़ों को धोते समय ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, खासकर ऊनी और नाज़ुक कपड़ों के लिए, क्योंकि गर्म पानी से वे सिकुड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं. ऐसे में कपड़ों को धीरे-धीरे रगड़ें या जेंटल साइकिल पर धोएं, ठीक से खंगालें और हवा में सुखाएं.

वाशिंग मशीन के लिए पाउडर डिटर्जेंट की तुलना में लिक्विड डिटर्जेंट ज्यादा बेहतर होते हैं. अगर, पाउडर डिटर्जेंट हर बार धोने पर पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो यह जमा हो सकता है और होज और नालियों में रुकावट पैदा कर सकता है जिससे मशीन खराब हो सकती है.

