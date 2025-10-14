काले कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने पर लग जाते हैं सफेद रोएं या दाग? बस अपनाएं ये आसान घरेलू ट्रिक्स

Black clothes washing: काले कपड़े जितने स्टाइलिश लगते हैं, उतनी ही जल्दी उन पर सफेद रोएं और धब्बे नजर आने लगते हैं. आपने भी कई बार देखा होगा...धोने के बाद टी-शर्ट या पैंट पर सफेद धब्बे और छोटे-छोटे रेशे चिपक जाते हैं. ये देखने में खराब तो लगते ही हैं, साथ ही कपड़ों की शाइन भी छीन लेते हैं, लेकिन घबराइए मत, घर में मौजूद कुछ आसान चीज़ें...जैसे सफेद सिरका, माइक्रोफाइबर कपड़ा और सही डिटर्जेंट, से ये दिक्कत मिनटों में दूर की जा सकती है.

धोने से पहले करें ये तैयारी (remove lint from black clothes)

कपड़े धोने से पहले उन्हें अंदर बाहर करके धोएं (Turn Inside Out). इससे बाहरी सतह पर रोएं चिपकने की संभावना कम हो जाती है.

साथ ही पॉकेट्स जरूर चेक करें, क्योंकि उनमें बचा टिशू या कागज वॉशिंग मशीन में टूटकर कपड़ों पर सफेद रोएं बना देता है.

धोते समय अपनाएं ये असरदार उपाय (washing machine tips for dark clothes)

सही डिटर्जेंट की मात्रा रखें. ज्यादा डिटर्जेंट से काले कपड़ों पर सफेद धब्बे बन सकते हैं.

½ कप सफेद सिरका अंतिम रिंस में डालें...ये नैचुरल फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह काम करता है और रोएं हटाता है.

पाउडर डिटर्जेंट को पहले गर्म पानी में घोलें, ताकि वो पूरी तरह घुल जाए और सफेद दाग न छोड़े.

धोने के बाद की सही देखभाल (prevent white spots on black clothes)

कपड़े सूखने के बाद माइक्रोफाइबर कपड़ा या गीला स्क्रबर पैड लें और हल्के से रगड़ें इससे बचे-खुचे रोएं भी निकल जाते हैं.

अगर आप ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ड्रायर शीट डालें...इससे स्टैटिक चार्ज कम.होता है और रोएं नहीं चिपकते.

ड्रायर न हो तो सिरका से रिंसिंग करना भी उतना ही असरदार है.

एक्सपर्ट टिप्स (Black clothes cleaning tips)

वॉशिंग मशीन को ओवरलोड न करें, वरना कपड़े ठीक से साफ नहीं होंगे.

अगर आपके इलाके का पानी हार्ड है, तो वॉटर सॉफ्टनर या सफेद सिरका मिलाना न भूलें.

डार्क फैब्रिक के लिए स्पेशल डार्क डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, ताकि कपड़ों की चमक और रंग लंबे समय तक बरकरार रहे..

काले कपड़ों की शाइन और सुंदरता बनाए रखने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं. बस थोड़ा सिरका, सही डिटर्जेंट और कुछ आसान ट्रिक्स ही काफी हैं.

