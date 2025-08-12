हेल्दी और मजबूत आंतों के लिए क्या करें और किन चीजों से बचें, हार्वर्ड के Dr. Saurabh Sethi ने दी ये सलाह

Aanto Ko Helthy Rakhne Ke Upay: हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करतीं, बल्कि इम्यूनिटी, मूड और दिमाग की सेहत से भी जुड़ी होती हैं. आजकल की लाइफस्टाइल और खानपान के चलते पेट को पूरी तरह से हेल्दी रख पाना मुमकिन नहीं है. पेट की गैस, कब्ज, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं धीरे-धीरे बड़ी बनने लगती हैं. हार्वर्ड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार, अगर आंतें हेल्दी हैं तो शरीर को एनर्जी, सोचने की क्षमता और इम्यूनिटी पावर भी बेहतर रहती है. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान, तनाव और नींद की कमी से आंतों की हालत बिगड़ सकती है. तो चलिए जानते हैं कि आंतों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए और किन आदतों से बचना बहुत जरूरी है.

आंतों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें? (What To Do To Keep The Intestines Healthy?)

फाइबर से भरपूर खाना खाएं फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दलिया जैसे फाइबर वाले फूड्स आंतों को साफ रखते हैं और कब्ज से बचाते हैं. प्रोबायोटिक फूड शामिल करें दही, छाछ, इडली जैसे फर्मेंटेड फूड्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है. पर्याप्त पानी पिएं दिन में 2–3 लीटर पानी पीने से आंतें नम रहती हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. नियमित व्यायाम करें हल्का योग या वॉक करने से आंतों की गति बनी रहती है और पाचन तंत्र सक्रिय रहता है. अच्छी नींद लें 7–8 घंटे की नींद हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है, जिससे आंतों की फंक्शनिंग सुधरती है. त्रिफला चूर्ण का सेवन करें रात को एक चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेने से आंतों की सफाई होती है और कब्ज दूर होता है.

आंतों को मजबूत रखने के लिए क्या न करें? (What Not To Do To Keep The Intestines Strong?)

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचें ये फूड्स आंतों में सूजन और गैस पैदा करते हैं, जिससे पाचन बिगड़ता है. बहुत ज्यादा तनाव न लें लंबे समय तक तनाव में रहने से आंतों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है. तेल-मसाले वाला खाना सीमित करें ज्यादा तला-भुना खाना आंतों को कमजोर करता है और एसिडिटी बढ़ाता है. नींद की अनदेखी न करें कम नींद लेने से शरीर का संतुलन बिगड़ता है और पाचन धीमा हो जाता है. भोजन को जल्दी-जल्दी न खाएं धीरे-धीरे और चबाकर खाना आंतों को राहत देता है और पाचन को बेहतर बनाता है.

आंतों को नजरअंदाज करना पूरे शरीर की सेहत को खतरे में डाल सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बनी रहे, मूड अच्छा रहे और बीमारियां दूर रहें, तो अपनी डेली रूटीन में इन आसान लेकिन असरदार आदतों को शामिल करें. याद रखें, हेल्दी गट मतलब हेल्दी लाइफ.

