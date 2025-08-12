पूरे दिन बैठे रहने का है काम, तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए इन योगासनों की लें मदद

Yoga For Weight Loss: बदलती लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हर दिन बढ़ते तनाव ने न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है, बल्कि मोटापा और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को भी बढ़ाया है. ऐसे में योग न सिर्फ शरीर को हेल्दी रखने का एक विकल्प है, बल्कि मन को शांत करने और जीवन को संतुलित बनाने का एक जरिया भी है. आज के दौर पर ज्यादातर लोगों की चिंता मोटापा बना हुआ है. गलत खानपान, लंबे समय तक बैठे रहना और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी से यह समस्या और भी बढ़ रही है. लेकिन, अगर रोजाना योग करें तो वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे प्रभावशाली योगासन बताए हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से वजन घटने लगेगा.

वजन घटाने में मददगार योगासन (Yogasanas That Help In Weight Loss)

1. धनुरासन

यह योगासन खासतौर से पेट और कमर की चर्बी को घटाने में उपयोगी माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं और अपने पैरों को हाथों से पकड़ते हैं, तो शरीर एक धनुष की आकृति में आ जाता है. यह आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, कब्ज की समस्या को कम करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. हालांकि, अगर किसी को पेट में अल्सर या कोई गंभीर पाचन रोग है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए.

2. सूर्य नमस्कार

रोजाना सूर्य नमस्कार के 12 राउंड करने से शरीर में लचीलापन आता है, कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. यह कमर की चर्बी घटाने, पाचन शक्ति बढ़ाने और शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

3. सेतु बंध सर्वांगासन

यह आसन न सिर्फ पेट और जांघों की चर्बी को कम करता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है. जब आप इस मुद्रा में ठोड़ी को छाती से जोड़ते हैं, तो यह थायरॉयड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोन संतुलन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है. यह योगासन तनाव को कम करने और शरीर को रिलैक्स करने में भी सहायक है.

4. नौकासन

अगर आप तेजी से पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो नौकासन एक बेहतरीन विकल्प है. इस मुद्रा में शरीर नाव के आकार में आ जाता है, जिससे पेट की मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है. यह आसन न केवल वजन कम करता है बल्कि पाचन, ब्लड सर्कुलेशन और फेफड़ों की क्षमता को भी बेहतर बनाता है. शुरुआत में इसे 10 सेकंड के लिए करें और अभ्यास के साथ समय बढ़ाएं.

