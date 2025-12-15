गुलाबजल के साथ ये 2 चीज मिलाकर घर पर बना लें सीरम, डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया सही तरीका, खिल उठेगा चेहरा

Glowing Skin Home Remedy: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा खूबसूरत दिखे और हमेशा ग्लोइंग बना रहे. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, तनाव और प्रदूषण के कारण चेहरे की रंगत ही चली जाती है. ऐसे में लोग बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं लेकिन भी लंबे समय तक इसका असर नहीं दिखता है. ऐसे में घरेलू उपचार ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको घर पर ही एक सीरम बताने का तरीका बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग-धब्बे दूर होंगे और चेहरा खिल उठेगा. इस नुस्खे की जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

सीरम के लिए जरूरी सामग्री

गुलाब जल (Rosewater)

नींबू का रस (Lemon)

ग्लिसरीन

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि इस सीरम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप पहले गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में लें और अच्छे से मिक्स कर दें. अब आपका सीरम बिल्कुल तैयार है. इसको लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे दूर होंगे और स्किन की खोई सोफ्टनेस और चमक वापिस आ जाएगी.

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि इस सीरम को इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को कच्चे दूध से साफ करें. बता दें कि कच्चा दूध चेहरे की गंदगी, डेड सेल्स को हटाता है और मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. अब इसके बाद बनाए हुए सीरम को रूई की मदद से अपने फेस पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से चेहरे को धो लें. इस नुस्खे को राजाना रात में अपनाने से आपके फेस के डार्क स्पॉट कम होने लगेंगे और त्वचा भी चमक जाएगी.

क्यों है फायदेमंद? (Benefits of Serum)



डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि नींबू त्वचा को हल्का और ब्राइट बनाता है. गुलाबजल ठंडक देता है और ग्लिसरीन गहराई से मॉइस्चराइज करने में मदद करता है. नियमित रूप से इसको इस्तेमाल करने से झाइयां, दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन की समस्या दूर हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.