सर्दियों के छोटे बच्चों की स्किन का कैसे ख्याल रखें? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए क्या करें और क्या न करें

Winter Baby Skincare Tips: सर्दियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं होना काफी ज्यादा आम बात है. इस समय हवा त्वचा से पूरी नमी सोख लेती है जिससे ड्राईनेस हो जाती है और फिर कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. खासकर छोटे बच्चों की स्किन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना उन्हें कई दिक्कतें हो सकती हैं. दरअसल, बेबी की स्किन बहुत पतली होती है और पीएच एसिडिक होता है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले सोच-समझकर चुनना काफी जरूरी है. इसी के चलते आज हम बेबीज के लिए विंटर स्किनकेयर टिप्स लेकर आए हैं, ताकि उनकी त्वचा सुरक्षित और स्वस्थ रहे. यह जानकारी फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. बड़ों का मॉइस्चराइजर न इस्तेमाल करें

कई माता पिता बेबी की मालिश के लिए एडल्ट्स वाला मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़ी गलती हो सकती है. डॉक्टर सुप्रिया बताती हैं कि इससे बच्चों की स्किन जल सकती है और उन्हें काफी असुविधा हो सकती है. साथ ही बच्चा जब तक 2 साल का न हो जाए तब तक कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से बचें.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि नहाने से पहले आप बच्चों की नारियल तेल, बादाम तेल या तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं. नहाने के बाद बच्चों को ऐसा मॉइस्चराइजर लगाएं जिसमें प्रिजर्वेटिव, पैराबेन, फ्रेगरेंस न हो.

डॉक्टर सुप्रिया बताती के अनुसार जब बच्चा 2 साल से ज्यादा हो जाए तो तेल की मसाज न करें. इसकी जगह आप मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं. यह आप बच्चों को सुबह और एक बार रात में सोने से पहले लगाएं. बच्चों के लिए हमेशा ओटमील एक्सट्रैक्ट, स्वीट आलमंड ऑयल, शिया बटर, जोजोबा ऑयल वाला मॉइस्चराइजर ही चुनें. ये बच्चों के लिए सेफ होता है और इससे स्किन में इरिटेशन भी नहीं होती है.

सर्दियों के मौसम के लिए घरेलू नुस्खा

अगर बच्चों की त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उन्हें ओटमील बाथ (Oatmeal Bath) दे सकते हैं. इसके लिए आप ओट्स का पाउडर बनाकर बहुत सारे गर्म पानी में मिला दें. अब इस पानी में बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए खेलने दें या फिर बच्चा बड़ा है तो उस पानी से बच्चे को नहला दें और साबुन का इस्तेमाल न करें. इससे स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी.

