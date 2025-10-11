रात में बार-बार पेशाब आए तो क्या करना चाहिए?

विज्ञापन
Frequent Urination Home Remedies: आंवला और शहद ब्लैडर को सही कार्य करने में मदद करते हैं. रोज दो बार आंवले के पाउडर और शहद का सेवन कर लें. दो दिन में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा.

Frequent Urination Home Remedies: पेल्विक मांसपेशियों के कमजोर होने पर भी बार-बार पेशाब आता है.

Frequent Urination Home Remedies: कई लोगों को रात के समय बार-बार पेशाब आता है. जिसके कारण नींद पूरी नहीं हो पाती है और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है. रात को बार-बार पेशाब आने से परेशान लोगों को आज हम कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहें, जिनकी मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है. बार-बार पेशाब आने की समस्या से हमेशा के लिए आराम मिल सकता है. 

रात में बार-बार पेशाब आने पर आजमाएं ये घरेलू उपाय (Frequent Urination Home Remedies)

धनिये के बीज का पानी

धनिये के बीज का पानी ब्लैडर के लिए उत्तम माना जाता है. धनिये के बीज का पानी एक हफ्ते तक पीने से आपको असर देखने को मिलेगा. इस पानी को तैयार करना भी बेहद आसान है. रात को धनिये के बीज को पानी के अंदर डालकर रख दें. सुबह इस पानी को छानकर पी लें.

आंवला और शहद 

आंवला और शहद ब्लैडर को सही कार्य करने में मदद करता है. रोज दो बार आंवले के पाउडर और शहद का सेवन कर लें. दो दिन में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा

अनार के छिलके का पाउडर

जिन लोगों को बार-बार पेशाब आता है वो अनार के छिलकों के पाउडर का सेवन करना शुरू कर दें. इसे खाने से बार-बार पेशाब आने की तकलीफ से आराम मिल जाता है. एक अनार के छिलकों को धूप में रखकर अच्छे से सूखा लें. जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे पीस लें. अनार के छिलकों का पाउड बनकर तैयार हो जाएगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  1. सोने से 2-3 घंटे पहले तरल पदार्थ का सेवन करने से बचे.
  2. कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करें.
  3. पेल्विक मांसपेशियों के कमजोर होने पर भी बार-बार पेशाब आता है. इसलिए ब्लैडर को मजबूत बना रखने के लिए व्यायाम करें.
  4. अधिक वजन होने से दबाव पड़ता है और पेशाब खूब आता है. वजन ज्यादा है तो उसे कम करें
  5. स्वस्थ आहार अपनी डाइट में शामिल कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

