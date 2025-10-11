विज्ञापन
एक दिन में कितनी बार पेशाब करना नॉर्मल है?

Ek Din Mein Kitni Baar Peshab Aana Chahiye: रात में भी बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़े और साथ ही जलन, दर्द, पेशाब में खून, या कोई अन्य असामान्यता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से जरूर मिलें

How Many Times Should You Pee in a Day: जो लोग अधिक चाय या कॉफी पीते हैं उन्हें भी पेशाब कम आता है.

Ek Din Mein Kitni Baar Peshab Aana Chahiye: आप दिन में कितना बार पेशाब करते हैं, इसके जरिए आपकी सेहत के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है. एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 6 से 8 बार पेशाब करता है. जो कि आमतौर पर सामान्य माना जाता है. ये संख्या 4 से 10 बार के बीच भी सामान्य माना जाती है. दरअसल दिनभर आप जो खाते हैं उसपर ये निर्भर होता है कि आपको कितना पेशाब आएगा. अगर आप 4 से 10 बार पेशाब करने जाते हैं तो इसे सामान्य माना गया है.

दिन में कितनी बार पेशाब आना चाहिए (How Many Times Should You Pee in a Day)

जो लोग 10 से अधिक बार पेशाब करते हैं तो ये संक्रमण, मधुमेह, या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है. वहीं आप अगर ठीक मात्रा में पानी पीते हैं फिर भी कम पेशाब आता है तो ये गुर्दे की समस्या का संकेत हो सकता है.

जो लोग अधिक चाय या कॉफी पीते हैं उन्हें भी पेशाब कम आता है. इसलिए आप दिन में कितनी मात्रा में कैफीन युक्त चीजे ले रहे हैं, इसपर भी ये निर्भर करता है कि आपको कितनी बार पेशाब आएगा.

डॉक्टर से सलाह कब लें

दिन में 10 से ज़्यादा बार या आपकी सामान्य आवृत्ति से ज़्यादा बार पेशाब आने लगे तो एक बार डॉक्टर से मिल लें. इसके अलावा रात में भी बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़े और साथ ही जलन, दर्द, पेशाब में खून, या कोई अन्य असामान्यता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी.

बचाव और उपचार

  • स्वस्थ आहार लें
  • नियमित व्यायाम करें
  • धूम्रपान छोड़ दें.
  • वजन बढ़ने न दें
  • पानी अच्छी मात्रा में पीएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

