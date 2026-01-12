सोना-चांदी की कीमत में भारी उछाल, क्या 3 लाख के पार जाएगा चांदी? जानें- आज क्या रहा भाव

Gold Silver Price Today: दुनिया भर के बाजारों में जोरदार तेजी के बाद सोमवार को राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 15,000 रुपए उछलकर 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. वहीं सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर रहा. सोना-चांदी की कीमत में बीते कुछ महीनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. हालांकि ज्यादातर मौकों पर कीमत बढ़ी ही हैं. अब तो चर्चा ऐसी भी होनी शुरू हो गई है कि क्या चांदी की कीमत 3 लाख के पार चली जाएगी. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 15,000 रुपये यानी छह प्रतिशत बढ़कर 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के नए शिखर पर पहुंच गई. पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

इसके अलावा, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपये यानी 2.05 प्रतिशत बढ़कर 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. शुक्रवार को यह 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना पहली बार 4,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया. सोना 90.72 डॉलर यानी दो प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,601.69 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

एक्सपर्ट ने बताया- क्यों बढ़ रही सोना-चांदी की कीमत

लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक, गौरव गर्ग ने कहा, ‘‘सोने ने सकारात्मक उत्तर दिया है और 4,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है जबकि चांदी में और भी तेज उछाल आया है और यह 84 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. यह जोखिम के प्रति संवदेनशील माहौल में इसके अधिक मांग को दिखाता है.''

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी 4.3 डॉलर यानी लगभग छह प्रतिशत बढ़कर 84.61 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. ऑगमोंट में शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में और कटौती करने के लिए मजबूर होने की बढ़ती उम्मीदों के कारण चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अब ईरान का भी असर

ईरान में बढ़ती अशांति और रूस-यूक्रेन संघर्ष जारी रहने से भू-राजनीतिक चिंताएं भी फिर से बढ़ी हैं. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प के बारे में विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेहरान ने 'रेड लाइन' पार कर ली है.

अनिश्चितता को और बढ़ाते हुए, अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है. इसके बाद ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के बीच बढ़ते झगड़े से निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई. इससे फेडरल रिजर्व की आजादी को लेकर बड़ी चिंताएं फिर से बढ़ गईं. एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि जांच से डॉलर पर दबाव पड़ा, जिससे सर्राफा की कीमतों को और समर्थन मिला.

जानकारों की ये राय बताती है कि अभी सोना-चांदी की कीमत में ऐसी ही अस्थिरता बनी रहेगी. लेकिन क्या चांदी 3 लाख के पार चला जाएगा, इस पर पक्के तौर पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. बीते कुछ महीनों में जिस तरह से चांदी की कीमत बढ़ी है, उससे यह लग रहा है कि इसकी कीमत 3 लाख के पार भी चली जाएगी.



यह भी पढ़ें - सोने के दाम आसमान पर: चांदी आज 9,000 रुपये से ज्यादा महंगी, क्या अब ₹3.2 लाख तक जाएगा भाव? जानें ताजा रेट