चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने का जादुई घरेलू नुस्खा, चावल के पानी से घर पर ऐसे बनाएं फेस सीरम

Rice Water Serum For Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बिना मेकअप के भी दमकता रहे. लेकिन, बाजार में मिलने वाले महंगे स्किन प्रोडक्ट्स और केमिकल्स से भरे फेस सीरम लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में अगर आप नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो एक आसान, सस्ता और असरदार उपाय है चावल के पानी से बना घरेलू फेस सीरम. चावल का पानी यानी राइस वाटर सदियों से स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा रहा है. इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को न सिर्फ चमकदार बनाते हैं, बल्कि दाग-धब्बों, झुर्रियों और रुखेपन को भी दूर करते हैं. आइए जानें कि चावल के पानी से फेस सीरम कैसे बनाएं, कैसे इस्तेमाल करें और इसके फायदे क्या हैं.

चावल के पानी में क्या होता है खास?

विटामिन बी, ई और मिनरल्स: ये त्वचा को पोषण देते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट्स: त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे एजिंग स्लो होती है.

अमीनो एसिड्स: स्किन की रिपेयरिंग में मदद करते हैं और ग्लो बढ़ाते हैं.

स्टार्च: त्वचा को टाइट करता है और ऑयल बैलेंस बनाए रखता है.

फेस सीरम बनाने की आसान विधि:

सामग्री:

आधा कप चावल

एक कप पानी

एक चम्मच एलोवेरा जेल

2-3 बूंदें गुलाब जल

1 विटामिन ई कैप्सूल

घर पर बनाने की विधि:

चावल को अच्छे से धोकर एक कप पानी में 4–5 घंटे भिगो दें.

पानी को छानकर अलग कर लें, यही चावल का पानी है.

इसमें एलोवेरा जेल, गुलाब जल और विटामिन ई मिलाएं.

सबको अच्छे से मिक्स करें और एक कांच की बोतल में भर लें.

यह सीरम फ्रिज में 5–7 दिन तक सुरक्षित रहता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

रात को चेहरा धोने के बाद इस सीरम की कुछ बूंदें हथेली पर लें.

हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर मसाज करें.

इसे पूरी रात लगा रहने दें और सुबह धो लें.

रोजाना इस्तेमाल करने से 7–10 दिनों में फर्क दिखने लगेगा.

चावल के पानी से बने सीरम के फायदे (Benefits of Rice Water Serum)

नेचुरल ग्लो बढ़ाता है: चावल का पानी स्किन को अंदर से पोषण देता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल चमक आती है.

दाग-धब्बों को करता है: हल्का नियमित इस्तेमाल से पिगमेंटेशन और सन टैन कम होता है.

एंटी-एजिंग गुण: झुर्रियों और फाइन लाइन्स को कम करता है, जिससे स्किन यंग दिखती है.

स्किन को करता है टाइट और स्मूद: ओपन पोर्स को कम करता है और स्किन टेक्सचर को बेहतर बनाता है.

ऑयली स्किन के लिए वरदान: चावल का स्टार्च एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और स्किन को मैट फिनिश देता है.

इन बातों का रखें ख्याल:

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

अगर स्किन पर जलन या एलर्जी हो, तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें.

सीरम को हमेशा फ्रिज में रखें ताकि वह ताजा बना रहे.

बच्चों या बहुत सेंसिटिव स्किन वालों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

अगर आप बिना केमिकल्स के नेचुरल ग्लो चाहते हैं, तो चावल के पानी से बना फेस सीरम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह न सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, बल्कि लंबे समय तक चमकदार और जवां बनाए रखता है.

