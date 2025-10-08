विज्ञापन
विशेष लिंक

खाने से पहले 1 मिनट की ये आदत बदल देगी आपका डाइजेशन, बढ़ेगी खाना पचाने की शक्ति

How To Increase Digestion Power: अगर आप खाने से पहले सिर्फ एक मिनट का ये काम कर लें, तो आपका शरीर खाने को बेहतर तरीके से पचाएगा और आपको पेट से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलेगी.

Read Time: 4 mins
Share
खाने से पहले 1 मिनट की ये आदत बदल देगी आपका डाइजेशन, बढ़ेगी खाना पचाने की शक्ति
Digestion Power: पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें?

Pachan Shakti Kaise Badhaye: हम सब चाहते हैं कि हमारा खाना अच्छे से पचे, पेट हल्का रहे और शरीर में एनर्जी बनी रहे. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि खाने से पहले की एक छोटी-सी आदत आपकी डाइजेशन को पूरी तरह बदल सकती है? जी हां, सिर्फ 1 मिनट की एक आदत आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना सकती है कि आप भारी खाना भी आसानी से पचा लें. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं. जल्दी-जल्दी खाना, बिना ध्यान दिए खाना या स्ट्रेस में खाना, ये सब डाइजेशन को बिगाड़ देते हैं. लेकिन, अगर आप खाने से पहले सिर्फ एक मिनट का ये काम कर लें, तो आपका शरीर खाने को बेहतर तरीके से पचाएगा और आपको पेट से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिलेगी. तो चलिए जानते हैं उस आदत के बारे में और कैसे ये आपके डाइजेशन को चमत्कारी रूप से सुधार सकती है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से बहुत ज्यादा भूख लगती है?

वो एक आदत क्या है?

अगर आप खाने से पहले 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए चमत्कार कर सकता है. खाने से पहले गहरी सांस लेना (Deep Breathing) यही है वो आदत जो आपके डाइजेशन को बदल सकती है. सिर्फ 60 सेकंड तक शांत बैठकर 4-5 बार गहरी सांस लेना और धीरे-धीरे छोड़ना. इसे आप माइंडफुल ब्रीदिंग भी कह सकते हैं.

क्यों काम करती है ये आदत?

पाचन तंत्र को एक्टिव करती है जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आपका शरीर पैरा-सिम्पेथेटिक मोड में चला जाता है, यानी रिलैक्स मोड. यही मोड पाचन के लिए सबसे जरूरी होता है. इससे पेट के एंजाइम्स और एसिड्स सही मात्रा में बनते हैं.

तनाव कम होता है स्ट्रेस में खाना खाने से डाइजेशन धीमा हो जाता है. गहरी सांस लेने से कार्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) कम होता है और शरीर शांत होता है.

खाने पर ध्यान केंद्रित होता है माइंडफुल ब्रीदिंग से आप खाने के प्रति सजग हो जाते हैं. इससे आप जल्दी-जल्दी नहीं खाते और हर निवाले को अच्छे से चबाते हैं – जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है.

खून का बहाव पेट की ओर बढ़ता है जब शरीर रिलैक्स होता है, तो ब्लड फ्लो पेट की ओर बढ़ता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है.

ये भी पढ़ें: Doctor ने बता दिया कान की गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में निकल जाएगा सारा कचरा

कैसे करें ये आदत?

  • बैठ जाएं खाने से पहले कुर्सी या जमीन पर आराम से बैठें. पीठ सीधी रखें.
  • आंखें बंद करें और सांस लें नाक से धीरे-धीरे गहरी सांस लें (लगभग 4 सेकंड), फिर मुंह से धीरे-धीरे छोड़ें (लगभग 6 सेकंड). ऐसा 4-5 बार करें.
  • खाने को देखें और शुक्रिया कहें खाने को देखकर मन में धन्यवाद कहें, इससे आप खाने के प्रति सम्मान और ध्यान रखते हैं.

इसके फायदे क्या होंगे?

  • एसिडिटी और गैस से राहत खाना सही से पचने लगेगा, जिससे पेट में जलन और गैस नहीं बनेगी.
  • वजन कंट्रोल में मदद माइंडफुल खाने से आप ओवरईटिंग नहीं करेंगे, जिससे वजन कंट्रोल में रहेगा.
  • एनर्जी बढ़ेगी जब खाना अच्छे से पचेगा, तो शरीर को पूरा पोषण मिलेगा और आप दिनभर एक्टिव रहेंगे.
  • स्किन और बालों में सुधार अच्छा डाइजेशन मतलब अच्छा पोषण और इसका असर आपकी स्किन और बालों पर भी दिखेगा.

खाने से पहले सिर्फ 1 मिनट की ये आदत गहरी सांस लेना कोई बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है. ये आदत न सिर्फ आपके डाइजेशन को सुधारती है, बल्कि पूरे शरीर को हेल्दी बनाती है.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
1-minute Digestion Hack, Pre-meal Ritual For Digestion, Digestion Power, Digestion Tips Before Meals, Jaldi Khana Kaise Pachaye, Mindful Eating Habits, Ways To Improve Digestion, Breathing Exercise For Digestion, How To Improve Digestion In 1 Minute, Best Pre-meal Habit For Gut Health, Quick Ritual To Digest Food Faster, What To Do Before Eating For Better Digestion, 1-minute Routine For Healthy Digestion, Gut Health Hacks, Pre-meal Breathing Exercises
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com