विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने तक रोजाना सुबह मलासन करने से क्या होता है?

Malasana Yoga Benefits: मलासन पोज में छोटे-छोटे कदम चलते हैं. यह सुबह के समय खाली पेट करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
1 महीने तक रोजाना सुबह मलासन करने से क्या होता है?
Malasana Yoga Benefits: मलासन करने के फायदे.

Malasana Yoga Benefits: मलासन एक आसान और प्रभावी व्यायाम है, जिसका सुबह के समय कुछ मिनट अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, मलासन एक योगासन है, जिसमें स्क्वाट की मुद्रा में बैठते हैं, यानी घुटने मोड़कर और कूल्हों को जमीन की ओर लाकर बैठते हैं. इसे करने के लिए पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना फैलाकर, फिर धीरे-धीरे स्क्वाट करना चाहिए. मलासन पोज में छोटे-छोटे कदम चलते हैं. यह सुबह के समय खाली पेट करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए मलासन.

मलासन करने के फायदे- (Malasana Karne Ke Fayde)

1. शारीरिक लाभ-

मलासन पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है. यह आसन मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज की समस्या को कम कर सकता है. मलासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे पेट की समस्याएं कम हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें- Kidney Donate करना आसान नहीं, जानिए कौन, कब और कैसे कर सकता है किडनी दान, जानें किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस 

Latest and Breaking News on NDTV

2. मानसिक लाभ-

मलासन तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है. यह आसन मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है. जिन लोगों को तनाव की समस्या रहती है उनके लिए इस आसान को करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

3 ब्लड सर्कुलेशन-

यह आसन  ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे शरीर के कई अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं.

नोटः गर्भवती महिलाओं को मलासन करने में खास सावधानी बरतनी चाहिए. इसे करने से पहले पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें. 

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Happens If You Do Malasana Yoga For 1 Month, Malasana Yoga Karne Ke Fayde, Malasana Ke Fayde, Malasana For Digestion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com