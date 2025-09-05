1 महीने तक रोजाना सुबह मलासन करने से क्या होता है?

Malasana Yoga Benefits: मलासन एक आसान और प्रभावी व्यायाम है, जिसका सुबह के समय कुछ मिनट अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, मलासन एक योगासन है, जिसमें स्क्वाट की मुद्रा में बैठते हैं, यानी घुटने मोड़कर और कूल्हों को जमीन की ओर लाकर बैठते हैं. इसे करने के लिए पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना फैलाकर, फिर धीरे-धीरे स्क्वाट करना चाहिए. मलासन पोज में छोटे-छोटे कदम चलते हैं. यह सुबह के समय खाली पेट करने के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए मलासन.

मलासन करने के फायदे- (Malasana Karne Ke Fayde)

1. शारीरिक लाभ-

मलासन पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है. यह आसन मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज की समस्या को कम कर सकता है. मलासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे पेट की समस्याएं कम हो सकती हैं.

2. मानसिक लाभ-

मलासन तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है. यह आसन मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है. जिन लोगों को तनाव की समस्या रहती है उनके लिए इस आसान को करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

3 ब्लड सर्कुलेशन-

यह आसन ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे शरीर के कई अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं.

नोटः गर्भवती महिलाओं को मलासन करने में खास सावधानी बरतनी चाहिए. इसे करने से पहले पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें.

