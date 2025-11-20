विज्ञापन
Egg Benefits: क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर रोज 3 अंडे खाएंगे तो इससे आपके शरीर में जो बदलाव होंगे वो आपको हैरान कर देंगे. आइए जानते हैं हर रोज अंडे खाने के फायदे.

अगर मैं 30 दिनों तक हर रोज 3 अंडे खाऊं तो क्या होगा? Doctor Vatsa ने बताए फायदे
Egg Benefits: हर रोज तीन अंडे खाएंगे तो क्या होगा?

Egg Benefits: संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. अंडे खाना और बनाना दोनों ही बहुत आसान होता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसलिए सुबह के नाश्ते से लेकर के लंच और डिनर तक में लोग अंडे को शामिल कर लेते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये झटपट बन जाते हैं और लोग इसे अपनी पसंद के हिसाब से खाना पसंद करते हैं. कोई इसे उबाल कर खाता है, कोई हाफ फ्राइ, ऑमलेट या फिर स्क्रम्बल एग्स भी लोग खाना पसंद करते हैं. ये आसानी से बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे खाना अच्छी  हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. और अगर आप हर रोज 3 अंडे खाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है. डॉक्टर वत्स ने बताया कि वो खुद इसका जीता जाता एक्सांपल हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 साल में 38 किलो वजन कम किया है हर रोज अंडे खाकर.

अंडे खाने के फायदे

रोज 3 अंडे खाने से बॉडी को 18 ग्राम कंपलीट और हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है. जिसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और जो मसल रिकवरी और फैट मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. 

अंडे का पीला भाग एक रिच सोर्स है कोलीन का, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट को लिवर के फैट को ब्रेकडाउन करता है और डिटॉक्सीफिकेशन में मदद करता है. इसलिए अंडे को लिवर सपोर्टिव फूड कहा जाता है. हर रोज अंडे का सेवन एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल पार्टिकल यानि बैड कोलेस्ट्रॉल को सेफर लॉर्जर फॉर्म में कंवर्ट करता है जिससे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क नेचुरली कम हो जाता है. 

बहुत कम लोग जानते हैं, अंडे के पीले भाग में एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन पाए जाते हैं जो आंखों के लिए वरदान और और ऑक्सिलेटिव स्ट्रेस और प्रिमेच्योर एजिंग से बचाते हैं. तो आज से ही अगले 30 दिन के लिए हर रोज 3 अंडे खाना शुरू कीजिए.

