अंडों को फ्रिज में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? कैसे पता करें अंडा खराब हो गया है, जानिए यहां

Eggs: मुर्गी के अंडों में कई पोषक तत्व होते हैं. अंडे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर है. सर्दियों के मौसम में अंडों का सेवन खूब किया जाता है ताकि हमारा शरीर गर्म और ऊर्जावान बना रहे. हालांकि, अगर अंडों को ठीक से स्टोर न करें, तो ये सेहत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं. अंडों को कैसे स्टोर करें और उनकी गुणवत्ता का पता कैसे लगाएं? इसके अलावा अंडों को फ्रिज में कितने दिनों तक रखा जा सकता है?

अंडे क्यों फट जाते हैं?

अंडों के खराब होने का मुख्य कारण साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया है. अगर यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है, तो अंडा जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

अंडों को ताजा रखने के लिए, उन्हें खरीदने की तारीख से गिनना चाहिए. कच्चे अंडे फ्रिज में 3 से 5 सप्ताह तक रखे जा सकते हैं. उबले अंडे छिलके सहित 5 से 7 दिनों तक रखे जा सकते हैं. इन्हें भी फ्रिज में ही रखना चाहिए. उबले अंडे बिना छिलके के 2 से 3 दिनों तक रखे जा सकते हैं. फ्रिज में रखते समय भी, अंडों को किसी डिब्बे में रखना अच्छा रहता है. कई लोग अंडों को फ्रिज के दरवाजे में रख देते हैं, लेकिन ऐसा न करें. अंडों को सिर्फ फ्रिज के अंदर ही रखना चाहिए. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने और बंद करने से अंदर का तापमान बदलता रहता है. ऐसे में अंडों को हमेशा फ्रिज के अंदर एक स्थिर तापमान वाली जगह पर रखना चाहिए. अंडों को 4°C या उससे कम तापमान पर रखना सबसे अच्छा होता है.

एक अंडे को पानी से भरे कटोरे में डालें, यदि अंडा नीचे डूब जाता है, तो वह ताजा है. वह पानी के ऊपर तैरता है, तो वह खराब हो चुका है और उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. अंडा तोड़ने पर अजीब या सड़ी हुई गंध देता है, तो वह उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है.

