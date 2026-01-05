विज्ञापन
सर्दियों में रोजाना अंडा खाने से क्या होता है? इन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Anda Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम ठंडी हवा और कम धूप शरीर के लिए अलग तरह की चुनौतियां लेकर आता है. ऐसे में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना या हीटर का इस्तेमाल करना काफी नहीं होता. शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए आप अंडे का सेवन कर सकते हैं.

सर्दियों में रोजाना अंडा खाने से क्या होता है? इन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन
Egg Benefits: अंडे खाने के फायदे.
नई दिल्ली:

सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खाने-पीने के तरीके भी बदल जाते हैं. ठंडी हवा और कम धूप शरीर के लिए अलग तरह की चुनौतियां लेकर आते हैं. ऐसे में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना या हीटर का इस्तेमाल करना काफी नहीं होता. शरीर को अंदर से भी गर्म और मजबूत बनाए रखना जरूरी है. यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सर्दियों में अंडा खाने की सलाह देते हैं. अंडे का सेवन हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है. यह हाई क्वालिटी प्रोटीन का स्रोत है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है. प्रोटीन का यह असर शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है. सर्दियों में अक्सर लोग थकान महसूस करते हैं, लेकिन अंडे में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड इसे कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, अंडे के पोषक तत्व शरीर की अंदरूनी गर्माहट को बनाए रखते हैं, जिससे ठंड कम लगती है.

अंडा खाने के फायदे- (Anda Khane Ke Fayde)

अंडे में कई जरूरी विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं. विटामिन बी6 और बी12 हमारी नसों और मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये विटामिन सर्दियों में होने वाली कमजोरी और सुस्ती को दूर करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही अंडे में मौजूद सेलेनियम प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे जुकाम और सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से बचाव होता है.

Photo Credit: Canva

सर्दियों में धूप की कमी के कारण शरीर में विटामिन डी का स्तर गिर सकता है. यह हड्डियों और दांतों को कमजोर कर सकता है. अंडा उन खाद्य पदार्थों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्रदान करता है. नियमित रूप से अंडा खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है. यह बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

अंडे में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं. यह भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है और बार-बार खाने की इच्छा कम करता है. इसलिए यह वजन नियंत्रित करने वालों के लिए भी फायदेमंद है. खाने में अंडे को शामिल करना सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है. लेकिन, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो अंडे का पीला भाग सीमित मात्रा में लेना चाहिए. सफेद हिस्सा लगभग हर किसी के लिए सुरक्षित और लाभकारी होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

