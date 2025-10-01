खाना खाते ही बन जाता है प्रेशर? ऐसा क्यों होता है, कम खाने के बाद भी आपको बार-बार शौच क्यों आता है?

Frequent Bowel Movements : अगर आप दिन में कई बार शौच जाते हैं और यह आपके रोज़ के जीवन को प्रभावित करने लगा है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें. यह कोई गंभीर बीमारी भी नहीं हो सकती, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप इसकी वजह समझें. कई बार यह सामान्य होता है और कई बार यह शरीर में हो रहे किसी बदलाव की तरफ़ इशारा करता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अपने डेली रुटीन में कुछ बदलाव करें और अगर फिर भी समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से जांच कराना सबसे सही कदम होगा.

बार-बार शौच आना (Frequent Bowel Movements )

बार-बार शौच जाना क्या होता है?

अगर आपकी शौच की आदत अचानक बदल गई है और आप दिन में 3 से ज़्यादा बार शौच जाने लगे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी पाचन क्रिया तेज़ हो गई है. कई बार शौच ढीला नहीं होता, पर फिर भी बार-बार जाना पड़ता है. यह चिंता का कारण नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए.



इसके आम कारण क्या हो सकते हैं?

1. खाने-पीने में बदलाव : अगर आपने हाल ही में ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाना शुरू किया है, जैसे फल, सब्ज़ियां या साबुत अनाज, तो यह आपकी आंतों को ज़्यादा सक्रिय कर सकता है. इससे पुराना जमा हुआ मल भी बाहर निकलता है, जो अच्छी बात है.

2. कॉफ़ी या चाय की अधिकता : कॉफ़ी में मौजूद तत्व शौच को प्रेरित करते हैं. अगर आप दिन में कई बार कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो यह इसका कारण हो सकता है.

3. तनाव या चिंता : मन और पेट का गहरा रिश्ता होता है. जब आप बहुत तनाव में होते हैं, तो शरीर में कुछ हार्मोन बनते हैं जो आंतों की गति बढ़ा सकते हैं.

4. कुछ चीज़ें न पचा पाना : कुछ लोगों को दूध, तला-भुना खाना या बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं पचतीं. इससे पेट में गैस, दर्द और बार-बार शौच की समस्या हो सकती है.

5. नई दवा या सप्लीमेंट

कुछ दवाइयां जैसे मैग्नीशियम, विटामिन सी, या एंटीबायोटिक आपके पाचन पर असर डाल सकते हैं.

6. महिलाओं में हार्मोन बदलाव : मासिक धर्म के समय या गर्भावस्था में भी शौच की संख्या बढ़ सकती है, जो हार्मोन की वजह से होता है.

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर बार-बार शौच के साथ नीचे दिए लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है:



-पेट में लगातार दर्द

-मल में खून या बहुत बदबू

-बार-बार दस्त

-तेज़ बुखार

-वज़न तेज़ी से घटना



ये लक्षण किसी अंदरूनी बीमारी जैसे आंतों में संक्रमण, थायरॉयड की गड़बड़ी, या आंतों की सूजन की ओर इशारा कर सकते हैं.

घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं?

-कॉफ़ी, मसाले और तले हुए खाने से बचें

-संतुलित और हल्का खाना खाएं

-दिनभर पर्याप्त पानी पिएं

-तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान करें

-किसी भी नई दवा के बाद लक्षण आए हों तो डॉक्टर से सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)