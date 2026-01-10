Best Train Friendly Destinations: ये हैं 3 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, जहां कम बजट में मिलेगा ज्यादा आनंद

Best Train Friendly Destinations: घूमने-फिरने का शौक किसे नहीं होता, हर कोई चाहता है कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ हर दूसरे-तीसरे महीने में कहीं घूमने चले जाए. घूमने जाना है ऐसा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती है कि जाएंगे कैसे इस पर कई सवाल दिमाग में दौड़ने लगते हैं. कैसे जाएं, बस से जाना सही रहेगा या फिर ट्रेन से जाना सही रहेगा, सुविधा कैसी होगी. रेल यात्रा में एक अलग ही तरह की पुरानी यादें बसी होती हैं, पहियों की खड़खड़ाहट, खिड़की से दिखने वाले दृश्य और अपनों के साथ सीट के लिए मोलभाव करते हुए घर से लाए गए स्नैक्स का आनंद लेने के लिए बहुत ही शानदार अनुभव है. चलिए आपको बताते हैं ट्रेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन, जहां जाने में सुविधा के साथ-साथ बहुत अनुभव मिलेगा.

जयपुर, राजस्थान

भारत के सबसे आकर्षक शहरों में शामिल जयपुर सालभर यात्रियों को खींचता है. दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और कोलकाता से यहां पहुंचना बेहद आसान है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी शानदार है. दिल्ली से शताब्दी और डबल-डेकर ट्रेनें सफर को तेज और आरामदायक बनाती हैं. यहां पहुंचने के बाद हवा महल, आमेर किला और सिटी पैलेस जैसे मशहूर स्थल आसानी से घूमे जा सकते हैं.

दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक वाराणसी रेल नेटवर्क से भारत के हर हिस्से से जुड़ा है. आध्यात्मिक यात्रियों के लिए यह आदर्श जगह है. यहां इतनी ट्रेनें चलती हैं कि आखिरी समय में भी सफर प्लान करना आसान है. स्टेशन से घाटों तक पहुंचना बेहद सरल है. गंगा आरती और चहल-पहल भरी गलियां इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करती हैं. अगर आप इंटरैक्टिव और इमर्सिव ट्रैवल अनुभव चाहते हैं, तो वाराणसी आपके लिए परफेक्ट है.

उत्तर भारत में अमृतसर रेल से बेहतरीन तरीके से जुड़ा है. दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ से यहां नियमित ट्रेनें चलती हैं. यह शहर जेब पर हल्का है और घूमने में बेहद आसान है. स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर इसके मुख्य आकर्षण हैं. अमृतसर पंजाबी संस्कृति का केंद्र है और यहां के बाजार कढ़ाई और पारंपरिक कपड़ों के लिए मशहूर हैं.

