Weight Loss: शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी घटाने और एक फिट बॉडी पाने के लिए एक दिन मे कितने कदम चलना जरूरी है?

How Many Steps In A Day To Lose Weight: कई स्टेप ट्रेकर इक्विपमेंट की मदद से आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हो. आप अपने फोन, स्मार्टवॉच और अन्य डिजिटल उपकरणों से अपने द्वारा चले गए कदमों की गिनती कर सकते हैं. हालांकि सवाल वही रहता है कि वजन कम करने के लिए कितने कदम चलना चाहिए? एक दिन में 10,000 कदम चलने की पूरी धारणा लंबे समय से दिमाग में अटकी हुई है. शरीर में हलचल वजन कम करने में मदद करती है लेकिन इसका पालन करने के लिए कोई ठोस संख्या नहीं है. टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जब सक्रिय लोगों ने 5,000 कदम या उससे कम कदम उठाए, तो वे अगले दिन धमनी-स्वस्थ तरीके से वसा को चयापचय करने में सक्षम नहीं थे. हालांकि, एक दिन में कम से कम 5,000 कदम चलना जरूरी है, लेकिन एक फिट बॉडी पाने और वेट लॉस करने के लिए एक दिन में कितने कदम चलने चाहिए.