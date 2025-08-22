विज्ञापन
रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में घोलकर पी लें कलौंजी का पाउडर, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Kalonji Powder Benefits with Warm Water: अगर आप भी आज तक कलौंजी को केवल खाने की चीजों में उनका स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं तो आज आप जान लीजिए ऐसे फायदे जिनके बारे में आपको पता नही है. इनको जानकर आप आज से ही इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे.

कलौंजी का पाउडर खाने के फायदे.

Kalonji Powder Benefits with Warm Water: भारतीय घरों की रसोई में कई मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम बात करेंगे कलौंजी की ये छोटे काले बीज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं. अगर आप कलौंजी के बीजों के पाउडर का सेवन करते हैं तो आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में लाभ मिल सकता है. खासकर रात को सोते समय गुनगुने पानी में कलौंजी के पाउडर का सेवन आपके लिए बेहद लाभदायी साबित हो सकता है.

रात को गुनगुने पानी में कलौंजी पाउडर पीने के फायदे ( Benefits of Kalonji Powder with Warm Water at Night in Hindi)

हेल्दी हार्ट

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में कलौंजी के पाउजर का सेवन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद लाभदायी होता है. इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है जो हार्ट के लिए भी फायदेमंद है.

सूजन 

कलौंजी पाउडरर का सेवन सूजन को कम करने में भी मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. सूजन को कम करने के लिए आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. 

वेट लॉस

कलौंजी के पाउडर का सेवन वेट लॉस में भी मदद करता है. कलौंजी में पाए जाने वाले तत्व मेटाबॉलिज्म और पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं. कलौंजी पाउडर लेने से फैट लॉस में भी सहायक होता है. अगर आप कुछ दिनों तक नियमित रूप से कलौंजी पाउडर का सेवन करेंगे, तो इससे आपको फिट रहने में मदद मिलेगी.

स्किन 

कलौंजी के पाउडर का सेवन स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. इसका नियमित तौर पर गुनगुने पानी के साथ सेवन स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. गुनगुने पानी में कलौंजी पाउडर मिलाकर लेने से त्वचा पर निखार आता है और शरीर में जमा टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

