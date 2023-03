यहां जानिए उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका वजन....

Eye Care: त्वचा ही नहीं आंखों को भी डैमेज करता है Sun Exposure, गर्मियों में इस तरीके से करें आंखों को सुरक्षा

उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन (What should be the weight according to age):

नवजात

नवजात बच्चे का जन्म 3 से 3.5 किलो के बीच होना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे का वजन इतना होता है तो वह स्वस्थ होता है. वहीं इससे कम वजन होने वाला बच्चा कमजोर माना जाता है. उसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है.

2-3 महीने का बच्चा

बता दें कि 2-3 महीने के बच्चे का वजन 5 से 6 किलो के बीच हो सकता है. वजम का कम होना या ज्यादा होना बच्चे के खानपान पर भी निर्भर करता है.

1 साल

1 साल का बच्चा संपूर्ण आहार लेता है. मतलब कि वह सिर्फ दूध पर निर्भर नहीं करता इसके अलावा वो दाल का पानी और दलिया जैसी चीजों का सेवन कर सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है कि 1 साल के बच्चे का वजन 9-10 किलो के बीच हो सकता है.

2-3 साल

2-3 साल के बीच बच्चों का विकास तेजी से होता है. ऐसे में उनकी डाइट भी बढ़ती है और लंबाई भी इसलिए उनके खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. इस उम्र के बच्चों का वजन 11 से 13 किलो के बीच हो सकता है.

6 से 8 साल

6 से 8 साल तक के बच्चों का वजन 14 -18 किलो के बीच हो सकता है. इस वजन के बच्चों को स्वस्थ माना जा सकता है.

9 से 11 साल

इस उम्र के बच्चों का वजन 28 से 31 किलो के बीच हो सकता है.

12 से 14 किलो

इस उम्र के बच्चों का वजन 32 से 38 किलो तक हो सकता है.

15 से 20 साल

इस उम्र के लोगों का वजन 45 से 50 किलो तक हो सकता है.

21 से 30 साल

इस उम्र के लोगों का वजन 50 से 70 किलो के बीच हो सकता है.

31 से 40 साल

इस उम्र के लोगों का वजन 60 से 75 साल के बीच हो सकता है.

41 से 50 साल

इस उम्र के लोगों का वजन 59 से 70 किलो के बीच हो सकता है.

अगर आपको लगता है कि उम्र के हिसाब से आपका या आपके बच्चे का वजन ज्यादा या कम है तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.