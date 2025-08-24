हेमा मालिनी के दामाद की 10 तस्वीरें, पहली नजर में धर्मेंद्र ने बेटी के लिए चुन लिया था वर, 7वीं फोटो पर टिकेंगी नजरें

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और सुपरस्टार धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल बॉलीवुड का जाना माना चेहरा हैं. वह एक्टिंग की दुनिया में एंट्री कर चुकी हैं. लेकिन कपल की छोटी बेटी अहाना देओल बॉलीवुड की दुनिया से कोसों दूर हैं. वहीं उनके पति वैभव वोहरा भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. जबकि वह एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. हालांकि उनकी अक्सर तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. लंबी कद काठी और हट्टे कट्टे गबरू जवान वैभव को देख अक्सर फैंस उनकी तुलना सुपरस्टार धर्मेंद्र और उनके बेटों सनी और बॉबी देओल से करते हुए नजर आते हैं.

वैभव वोहरा का जन्म दिल्ली में हुआ है और वह एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता विपिन वोहरा एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी मां का नाम पुष्पा वोहरा हैं.

बाबसन कॉलेज विश्व के टॉप बिजनेस स्कूलों में आता है. जहां से वैभव ने अपनी शिक्षा अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बाबसन कॉलेज से पूरी की है. वहीं उन्होंने बिजनेस में ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की.

वैभव वोहरा अपने परिवार के बिजनेस "कॉन्टिनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड" में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है.

यह कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, एयर कनाडा जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करती है.

वोहरा परिवार की कई अन्य कंपनियां जैसे कॉन्टिनेंटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल लॉजिस्टिक्स, वीवा फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, और कॉन्टिनेंटल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, जिनका नेतृत्व वैभव के पिता विपिन वोहरा करते हैं.

वैभव और अहाना की मुलाकात अहाना की बड़ी बहन ईशा देओल की शादी के दौरान हुई थी.

धर्मेंद्र ने वैभव को देखते ही उन्हें अपने दामाद के रूप में चुन लिया था. कुछ मुलाकातों के बाद वैभव और अहाना ने एक-दूसरे को पसंद करने लगे.

2 फरवरी 2014 को मुंबई के आईटीसी मराठा में अहाना और वैभव ने शादी कर ली. कपल की शादी तमिल और पंजाबी रीति-रिवाजों से हुई है.

दोनों के तीन बच्चे बेटा डेरियन वोहरा (जन्म 2015) और जुड़वां बेटियां एस्ट्रिया और एडिया वोहरा (जन्म 2020) हैं.

वैभव और अहाना हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी खुशियां शेयर करते हुए नजर आते हैं.