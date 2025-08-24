विज्ञापन

हेमा मालिनी के दामाद की 10 तस्वीरें, पहली नजर में धर्मेंद्र ने बेटी के लिए चुन लिया था वर, 7वीं फोटो पर टिकेंगी नजरें

हेमा मालिनी के दामाद की 10 तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि यूं ही नहीं पहली नजर में बेटी अहाना देओल के लिए धर्मेंद्र ने नहीं चुना था वर.

Read Time: 3 mins
Share
हेमा मालिनी के दामाद की 10 तस्वीरें, पहली नजर में धर्मेंद्र ने बेटी के लिए चुन लिया था वर, 7वीं फोटो पर टिकेंगी नजरें
Hema Malini son-in-law 10 pictures : हेमा मालिनी के दामाद की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और सुपरस्टार धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल बॉलीवुड का जाना माना चेहरा हैं. वह एक्टिंग की दुनिया में एंट्री कर चुकी हैं. लेकिन कपल की छोटी बेटी अहाना देओल बॉलीवुड की दुनिया से कोसों दूर हैं. वहीं उनके पति वैभव वोहरा भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. जबकि वह  एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. हालांकि उनकी अक्सर तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. लंबी कद काठी और हट्टे कट्टे गबरू जवान वैभव को देख अक्सर फैंस उनकी तुलना सुपरस्टार धर्मेंद्र और उनके बेटों सनी और बॉबी देओल से करते हुए नजर आते हैं. 

वैभव वोहरा का जन्म दिल्ली में हुआ है और वह एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता विपिन वोहरा एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी मां का नाम पुष्पा वोहरा हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बाबसन कॉलेज विश्व के टॉप बिजनेस स्कूलों में आता है.  जहां से वैभव ने अपनी शिक्षा अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बाबसन कॉलेज से पूरी की है. वहीं उन्होंने बिजनेस में ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की. 

Latest and Breaking News on NDTV

वैभव वोहरा अपने परिवार के बिजनेस "कॉन्टिनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड" में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है.

Latest and Breaking News on NDTV

यह कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, एयर कनाडा जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

वोहरा परिवार की कई अन्य कंपनियां जैसे कॉन्टिनेंटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल लॉजिस्टिक्स, वीवा फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड, और कॉन्टिनेंटल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, जिनका नेतृत्व वैभव के पिता विपिन वोहरा करते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

वैभव और अहाना की मुलाकात अहाना की बड़ी बहन ईशा देओल की शादी के दौरान हुई थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

धर्मेंद्र ने वैभव को देखते ही उन्हें अपने दामाद के रूप में चुन लिया था. कुछ मुलाकातों के बाद वैभव और अहाना ने एक-दूसरे को पसंद करने लगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

2 फरवरी 2014 को मुंबई के आईटीसी मराठा में अहाना और वैभव ने शादी कर ली. कपल की शादी तमिल और पंजाबी रीति-रिवाजों से हुई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

दोनों के तीन बच्चे बेटा डेरियन वोहरा (जन्म 2015) और जुड़वां बेटियां एस्ट्रिया और एडिया वोहरा (जन्म 2020) हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

वैभव और अहाना हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी खुशियां शेयर करते हुए नजर आते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini, Hema Malini Birthday, Hema Malini Damad, Hema Malini Son In Law, Hema Malini Son In Law Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com