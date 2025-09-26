Vitamin D deficiency: क्यों इसे 'साइलेंट किलर' कहते हैं और कैसे करें इसकी कमी पूरी, जानिए यहां

Vitamin D food : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रख पाते, जितना रखना चाहिए. जिसके चलते कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और इन्हीं में से एक है विटामिन D की कमी. बता दें कि विटामिन डी डिफिशिएंसी एक 'साइलेंट किलर' की तरह है, जो धीरे-धीरे आपके शरीर खोखला कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं विटामिन डी क्या है और इसकी कमी पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए.

क्या है विटामिन D

विटामिन D एक ऐसा खास विटामिन है जिसे हमारा शरीर धूप से बनाता है. इसे 'सनशाइन विटामिन' भी कहते हैं. ये हमारे शरीर के लिए कई मायनों में बहुत जरूरी है.

ये कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं.

हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है.

मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है.

डिप्रेशन से दूर रखता है.

विटामिन D की कमी के लक्षण

अक्सर इसकी कमी के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' कहते हैं. लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं:

अक्सर शरीर में दर्द रहना, खासकर पीठ और जोड़ों में

हर समय थका हुआ महसूस करना

इम्यूनिटी कमजोर होने से सर्दी-जुकाम या बाकी इन्फेक्शन जल्दी होते हैं

उदासी, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जैसा महसूस होना

बालों का ज्यादा टूटना

चोट लगने पर घावों का धीरे-धीरे भरना.

बार-बार फ्रैक्चर होना या हड्डियों का पतला होना.

कैसे करें विटामिन D की कमी पूरी

विटामिन D का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत धूप है. सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच, 15-20 मिनट तक बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में बैठें. ध्यान रहे, ज्यादा देर धूप में रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है.

अपनी डाइट में फैटी फिश, सैल्मन, मैकेरल, टूना जैसी मछलियां शामिल करें.

ऐसे दूध और दही जो विटामिन D से फोर्टिफाइड हों उन्हें खाएं. अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड अनाज कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स या ऑरेंज जूस जिनमें विटामिन D मिलाया गया हो का सेवन करें.

इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से विटामिन D के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.

