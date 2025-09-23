सुबह की ये 5 आदतें आपके बाल की चमक को कर सकती हैं चार गुना

Hair growth tips : आज हम आपको सुबह की ऐसी 5 जादुई आदतें बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों की चमक को चार गुना बढ़ा सकते हैं. यकीन मानिए, ये आदतें इतनी आसान हैं कि कोई भी इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकता है. और हां, इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए जानते हैं क्या हैं ये आदतें.

साफ और चमकदार Skin पाने के लिए खीरे से तैयार करें ये 3 फेस पैक

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. जिससे वे अंदर से मजबूत और चमकदार बनते हैं.

रात को सोने से पहले ही हल्की चंपी कर लें. बादाम का तेल, नारियल का तेल या जैतून का तेल, जो भी आपको पसंद हो, उससे अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करें. रात भर तेल बालों में रहेगा, फिर सुबह उठकर माइल्ड शैंपू से हेयरवॉश कर लीजिए.

सुबह सिर्फ 10-15 मिनट का योग या मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में शामिल करें. यह न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपके बालों को भी हेल्दी और चमकदार बनाएगा.

अपने नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर चीजें शामिल करें. अंडे, दलिया, स्प्राउट्स, फल और नट्स - ये सभी चीजें आपके बालों को अंदर से पोषण देती हैं.

गीले बाल न सुलझाएं

सुबह-सुबह जल्दी में हम अक्सर अपने बालों को जोर-जोर से सुलझाते हैं, जिससे वे टूटते हैं और उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती है. हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और बालों को नीचे से सुलझाना शुरू करें, फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ें. गीले बालों को सुलझाने से बचें.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)