इन फलों में संतरे से भी ज्यादा होता है Vitamin C, नोट कर लें नाम

Vitamin C Rich Fruits: एक अमरूद में 125 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है, जो कि रोज की जरूरत से काफी अधिक है. इसलिए बिना सोचे अपनी डाइट में अमरूद शामिल कर लें.

Vitamin C Kin Mein Hota Hai: खासकर खट्टे फलों में ही विटामिन C अधिक मात्र में पाया जाता है.

Vitamin C Rich Fruits: विटामिन C की कमी अधिकतर लोगों में पाई जाती है. शरीर में विटामिन-सी कम होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर होने लग जाता है. विटामिन C सुनते ही लोगों के दिमाग में संतरे का नाम आने लग जाता है. कई लोगों को लगता है कि संतरा खाकर ही विटामिन C शरीर को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. संतरे के अलावा ऐसे कई फल हैं जिनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में मिलता है. विटामिन C शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. ये शरीर को आयरन अब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है. विटामिन सी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है. पुरुषों के शरीर को डेली 90 मिलीग्राम और महिलाओं को 75 मिलीग्राम विटामिन C की जरूरत पड़ती है

इन फलों में संतरे से भी ज्यादा होता है Vitamin C-

कीवी

शरीर खुद से विटामिन सी नहीं बनता, ऐसे में आहार के जरिए हम इसे प्राप्त किया जा सकता है. विटामिन सी युक्त फल खाने से शरीर में इसकी कमी नहीं होती है.  कीवी के अदंर विटामिन C काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है. इसलिए रोज एक कीवी खाया करें.

स्ट्रॉबेरी

खट्टे फलों में ही विटामिन C अधिक मात्रा में पाया जाता है. स्ट्रॉबेरी के अंदर भी इसकी मात्रा अच्छी खासी होती है. ऐसे में आप स्ट्रॉबेरी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी का जूस भी बनाकर पी सकते हैं. स्ट्रॉबेरी का जूस नियमति रूप से पीने से विटामिन C की कमी नहीं होगी.

अमरूद

एक अमरूद में 125 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है, जो कि रोज की जरूरत से काफी अधिक है. इसलिए बिना सोचे अपनी डाइट में अमरूद शामिल कर लें. इसके अलावा अमरूद में फाइबर भी होता है जो पेट को हेल्दी रखता है और कब्ज को दूर कर देता है.

नींबू 

एक नींबू में 45 मिलीग्राम विटामिन सी होता है. नींबू का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. नींबू का रस आप पी सकते हैं या सलाद में भी डालकर खा सकते हैं.

ऊपर बताई चीजों को बिना सोचे अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

