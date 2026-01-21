विज्ञापन
यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए

तो चलिए डॉ. दीप्ति खतुजा, हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एफएमआरआई (FMRI) से जानते हैं घर बैठे बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो कौन सी जादुई चीज है.

How to reduce uric acid fast?

Bade Hue Uric Acid Ko Kaise Kam Kare: यूरिक एसिड की समस्या आज के समय में आम हो गई है, खासकर उन लोगों में जो ज्यादा प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं और शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कई दिक्कतों जैसे चलने में परेशानी, जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया का कारण बन सकता है. इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. कई बार लोग इसे राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इलाज आपके घर में ही मौजूद है. तो चलिए डॉ. दीप्ति खतुजा, हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एफएमआरआई (FMRI) से जानते हैं घर बैठे बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और वो कौन सी जादुई चीज है.

यूरिक एसिड कैसे घटाएं?

किचन में मौजूद सेब के सिरके को वजन कम करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए और पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए तो सभी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह जादुई सिरका यूरिक एसिड को कम करने में भी मदद कर सकता है. यहां जानें सेब का सिरका?

सेब का सिरका क्या है?

सेब का सिरके को सेब का रस निकालकर बनाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स से गुणों से भरपूर होता है. नियमित रूप से इसका अगर सेवन किया जाए तो यह शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है.

सेब का सिरका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए?

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के एक गिलास गुनगुने पनि में सेब का सिरका मिलाकर इस मिहरण को सुबह खाली पिएं. अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखे इस नुस्खे को शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर मिलें और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के साथ ही तय करें इसे पीना है या नहीं.


(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

