आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में भी मददगार है ये हरी चटनी, नोट करें रेसिपी

Guava Chutney For Uric Acid: चटनी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. अगर आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो इस चटनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Guava Chutney: कैसे बनाएं अमरूद की चटनी.

Uric Acid Control Chutney: भारतीय खाने में चटनी अहम भूमिका रखती है. लंच से लेकर डिनर तक में चटनी और अचार को साइड डिश के रूप में शामिल किया जाता है.  भारत में आपको चटनी की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. चटनी न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत में भी कमाल है. अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो अमरूद से बनी चटनी का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि यूरिक एसिड (Uric Acid) रक्त में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पाद (waste product) है, जो तब बनता है जब शरीर प्यूरीन (Purines) नामक पदार्थों को तोड़ता है.

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- How To Make Guava Chutney Recipe At Home:

सामग्री-

  • अमरूद , बारीक कटा हुआ
  • लहसुन की कली
  • नमक
  • नींबू का रस
  • हरी मिर्च
  • अदरक, टुकड़ों में कटा हुआ
  • लाल मिर्च
  • हरा धनिया, टुकड़ों में कटा हुआ

विधि-

अमरूद की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को धो लें. फिर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. इन सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर ​पीस लें आपकी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है. इसे अगर आप मीठी बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

अमरूद की चटनी खाने के फायदे- (Amrood Ki Chutney Ke Fayde)

1. यूरिक एसिड-

अगर आप भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं, तो अमरूद की चटनी का सेवन कर सकते हैं.

2. पाचन में सुधार- 

अमरूद में मौजूद हाई फाइबर कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मददगार है. 

3. इम्यूनिटी- 

अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है. विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और मौसमी संक्रमणों से बचाने में मददगार है. 

4. ब्लड शुगर- 

अमरूद का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई फाइबर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. 

5. मोटापा-

फाइबर की मौजूदगी के कारण अमरूद पेट भरा हुआ महसूस कराने, कम खाने और वजन कंट्रोल करने में मदद मददगार है. 

6. स्किन- 

अमरूद में मौजूद विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हैं. 

7. दिल- 

अमरूद में मौजूद पोटैशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल को दुरुस्त रखने में मददगार हैं. 

8. तनाव- 

अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

