शरीर में इस विटामिन की कमी से सफेद हो रहे हैं बाल, जानिए कैसे मिलेगी राहत

Which Vitamin Deficiency Cause White Hair: एक समय था जब लोगों की बढ़ती उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं और इसको बढ़ी हुई उम्र की निशानी मानते थे, लेकिन आज के समय में सफेद बालों को ज्यादा उम्र से जोड़ना गलत है. आज के समय में कम उम्र के लोगों के बाल भी सफेद हो रहे हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए लोग मेंहदी, डाई और हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कम उम्र में बाल सफेद होने क्यों लगे हैं? आपको बता दें कि आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी आपके बालों के सफेद होने का कारण हो सकती है. बता दें कि आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल, खानपान और प्रदूषण के चलते भी बालों के समय से पहले सफेद होने की समस्या की एक वजह हैं. तो चलिए जानते हैं कि शरीर में किस विटामिन की कमी से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं.

किस विटामिन की कमी से सफेद होते हैं बाल (Which Vitamin Deficiency Cause White Hair)

समय से पहले बालों के सफेद होने के पीछे विटामिन बी12 का भी हाथ होता है. क्योंकि ये मेलेनिन (बालों को रंग देने वाला पिगमेंट) के उत्पादन के लिए जरूरी होता है. इसके अलावा शरीर में विटामिन B9 (फोलिक एसिड), बायोटिन, और विटामिन D की कमी भी बालों के समय से पहले सफेद होने का कारण बन सकती है. ये विटामिन और मिनरल्स, जैसे जिंक और कॉपर, बालों के रोमों को हेल्दी रखने और मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं (मेलानोसाइट्स) के सही तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं. बाल सफेद होने का सबसे बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी है. विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो मेलेनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिसके कारण बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए क्या खाएं

1. अंडा

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे का सेवन कर सकते हैं. खासकर इसके पीले भाग में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में आसानी से अवशोषित (Absorb) हो जाता है.

कैसे खाएं

अंडे को उबालकर, ऑमलेट या अन्य तरीके से खाने से शरीर को यह ज़रूरी विटामिन देने और रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं.

2. पनीर

पनीर का सेवन भी विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद करता है, खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में होता है.

कैसे खाएं

पनीर को सलाद में डालकर खा सकते हैं. इसे रोस्ट करके या लंच और डिनर में एड कर सकते हैं.

3. चिकन

चिकन विटामिन बी12 का एक अच्छा सोर्स है, जो इसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है.

कैसे खाएं

डाइट में चिकन शामिल करने के कई तरीके हैं. जैसे ग्रिल करके, बेक करके, स्टीम करके या कम तेल में पैन-रोस्ट करके और इसे सलाद या सब्जियों के साथ भी खाया जा सकता है.

4. ड्राई फ्रूट्स

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए आप बादाम, खजूर, अंजीर, पिस्ता और खुबानी जैसे ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)