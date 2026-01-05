विज्ञापन
Shubman Gill Demand New Test Rule: यदि मुख्य कोच गौतम गंभीर व्हाइट-बॉल टीमों के साथ व्यस्त रहते हैं, तो बोर्ड रेड-बॉल कैंप की जिम्मेदारी के लिए वीवीएस लक्ष्मण जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख हैं उनसे मदद ले सकता है जो ऐसे कैंपों की निगरानी कर सकते हैं.

टेस्ट सीरीज में हार पर हार.. अब शुभमन गिल ने दिया 15 दिन वाला प्लान, बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर?
Shubman Gill Demand New Test Rule

Shubman Gill Demand Fifteen Days Training Camp for Test: भारतीय टेस्ट टीम के लिए 2025 का साल चुनौती से भरा रहा जिसमे साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत को 0-2 से हार झेलनी पड़ी, जो पिछले 13 महीनों में घर पर दूसरी क्लीन स्वीप थी. इससे पहले नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 0-3 से हराया था. इन नतीजों के बाद 2026 में मजबूत वापसी और 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट की तैयारी के लिए नया प्लान सामने रखा है.

गिल के सुझाव से बदलेगी तस्वीर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिल ने हर टेस्ट सीरीज से पहले कम से कम 15 दिन का रेड-बॉल ट्रेनिंग कैंप लगाने का सुझाव दिया है. बोर्ड से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, गिल का मानना है कि हाल के सीजनों में व्यस्त कार्यक्रम की वजह से टीम को टेस्ट सीरीज से पहले पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पाया. इसलिए उन्होंने पहले से लंबा अभ्यास कैंप रखने की बात रखी.

गिल मजबूती से रख रहे हैं अपना फैसला

गिल इस मांग के साथ अब कप्तानी के स्तर पर स्पष्ट सोच और नेतृत्व क्षमता दिखा रहे हैं. वो चयनकर्ताओं और बोर्ड के सामने अपनी रणनीति खुलकर रख रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है. रोहित शर्मा के बाद टेस्ट और वनडे टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे गिल के लिए यह जरूरी है कि वो अपने फैसलों को मजबूती से रखें. 2025 में भारत का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहा. दुबई में एशिया कप जीतने के कुछ ही दिनों बाद टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेली. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 मैच और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के बीच भी बहुत कम अंतर था.

हालांकि 2026 में भी कई व्हाइट-बॉल सीरीज प्लान है, जिससे हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप लगाना आसान नहीं होगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि मुख्य कोच गौतम गंभीर व्हाइट-बॉल टीमों के साथ व्यस्त रहते हैं, तो बोर्ड रेड-बॉल कैंप की जिम्मेदारी के लिए वीवीएस लक्ष्मण जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख हैं उनसे मदद ले सकता है जो ऐसे कैंपों की निगरानी कर सकते हैं.

India, Shubman Singh Gill, Cricket
