दोबारा बनेगा T20 WC 2026 का शेड्यूल, बांग्लादेश बोर्ड के वेन्यू चेंज की मांग पर ICC का बड़ा फैसला - रिपोर्ट

ICC on Bangladesh Venue Change Demand for T20 WC 2026: BCB का यह कदम उस घटना के बाद आया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मौजूदा हालात के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा था.

दोबारा बनेगा T20 WC 2026 का शेड्यूल, बांग्लादेश बोर्ड के वेन्यू चेंज की मांग पर ICC का बड़ा फैसला - रिपोर्ट
ICC on Bangladesh Venue Change Demand for T20 WC 2026: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. इससे पहले मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी तय की गई थी, जिसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाना अभी तक तय है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में खेला जाना है. इस बीच इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ICC से वेन्यू चेंज की डिमांड और सभी मुकाबलों को भारत से शिफ्ट कर श्रीलंका में कराये जाने के अनुरोध पर बड़ा फैसला लिया हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है की चेयरमैन जय शाह के अगुवाई में ICC ने नए शेड्यूल बनाने का प्रोसेस शुरु कर दिया है. BCB की यह मांग उस घटना के बाद आया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मौजूदा हालात के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा था.

BCB ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला

रविवार को BCB ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत में खेले जाने वाले मैचों को लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई. बोर्ड ने मौजूदा हालात और बांग्लादेश सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि टीम के लिए भारत जाना फिलहाल सुरक्षित नहीं है. पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को कोलकाता में तीन और मुंबई में एक मुकाबला खेलना था. दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों का मानना है कि टूर्नामेंट से ठीक पहले मैचों की जगह बदलना आयोजकों और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. लॉजिस्टिक्स, टिकटिंग और प्रसारण से जुड़े कई मुद्दे खड़े हो सकते हैं.

BCB ने साफ किया है कि उनका फैसला किसी विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. बोर्ड ने ICC से अपील की है कि हालात को समझते हुए बांग्लादेश के सभी मुकाबलों को भारत के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर कराने पर विचार किया जाए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का कार्यक्रम

हालांकि श्रीलंका इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है, लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में खेलने हैं. उसके चार में से तीन मुकाबले कोलकाता में और एक मैच मुंबई में निर्धारित है.

ग्रुप C में बांग्लादेश के मैच:

 7 फरवरी 2026: वेस्टइंडीज के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता 
 9 फरवरी 2026: इटली के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता 
 14 फरवरी 2026: इंग्लैंड के खिलाफ, ईडन गार्डन्स, कोलकाता 
 17 फरवरी 2026: नेपाल के खिलाफ, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई 

