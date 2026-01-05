Dhurandhar Box Office Collection: 800 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनीं धुरंधर, पुष्पा 2 से है इतनी पीछे

Dhurandhar Box Office Collection Day 31: आदित्य धर की स्पाई फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 31 दिन बीत चुके हैं. इस पूरे महीने में फिल्म की रफ्तार पर एक दिन भी ब्रेक नहीं लगा, जिसके चलते धुरंधर ने भारत में 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इतना ही नहीं यह ऐसा करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई हैं. वहीं दुनियाभर में यह आंकड़ा 1200 करोड़ पार हो गया है, जिसके चलते अब पुष्पा 2 को टक्कर देने की तरफ धुरंधर के कदम बढ़ चुके हैं.

31 दिनों में धुरंधर की कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 31 दिनों में 772.25 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1201.5 करोड़ के पार का है. वहीं इंडिया ग्रॉस 926.5 करोड़ है. हालांकि जियो स्टूडियोज द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 30 दिनों में 806.80 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है.

30 दिनों में कितनी हुई धुरंधर की कमाई

जियो स्टूडियोज के आंकड़ों के अनुसार, पहले हफ्ते 218 करोड़, दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़, तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ और चौथे हफ्ते 115.70 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. इसके बाद 29वें दिन 9.70 करोड़, 30वें दिन 12.60 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. वहीं 31वें दिन 12.75 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है.

पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए धुरंधर को करनी होगी इतनी कमाई

धुरंधर को तेलुगू फिल्म पुष्पा 2 द रूल, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना नजर आए थे. फिल्म ने भारत में 1234.1 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था, जिसमें 812.14 करोड़ हिंदी भाषा से फिल्म ने कमाया था. इसके चलते अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा की कमाई के साथ धुरंधर ने पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है.