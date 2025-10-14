विज्ञापन
इस मसाले को पानी में उबालकर पिएं, अपने आप गायब हो जाएगा गठिया और जोड़ों का दर्द

Ajwain Water For Joint Pain: गठिया और जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुके हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बता रहे हैं जिसकी मदद से आप न सिर्फ दर्द से राहत पा सकते हैं बल्कि गठिया की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं.

Ajwain Water For Joint Pain: अजवाइन का पानी पीने के कई कमाल के फायदे हैं.

Ajwain Water Benefits: गठिया और जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, खासकर बढ़ती उम्र या सर्दियों के मौसम में. यह दर्द न केवल चलने-फिरने में परेशानी खड़ी करता है, बल्कि लाइफ क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है. ऐसे में अगर कोई घरेलू उपाय बिना साइड इफेक्ट के राहत दे सके, तो वह किसी वरदान से कम नहीं. आज हम बता रहे हैं एक ऐसे ही मसाले के बारे में जो हर रसोई में मौजूद होता है और जिसकी मदद से आप गठिया और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. अगर आप गठिया के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं या आप भी जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के उपाय जानना चाहते हैं तो अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं, खासकर सूजन और दर्द से राहत पाने दिलाने ये मसाला किसी रामबाण नुस्खे से कम नहीं है. आइए विस्तार से जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसे कैसे इस्तेमाल करें.

गठिया और जोड़ों के दर्द में कैसे मदद करता है अजवाइन?

अजवाइन एक सुगंधित मसाला है जो भारतीय रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें थायमोल नामक तत्व होता है जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. यह पाचन को सुधारता है, गैस और अपच से राहत देता है और शरीर की सूजन को कम करता है. अजवाइन में मौजूद थायमोल सूजन को कम करता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न में राहत मिलती है. यह शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे प्रभावित हिस्सों तक पोषण पहुंचता है. अजवाइन का पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे सूजन और दर्द में कमी आती है. यह एक नेचुरल एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, जिससे बिना दवा के दर्द से राहत मिलती है.

अजवाइन का पानी कैसे बनाएं? (How to Make Ajwain Water?)

  • 1 चम्मच अजवाइन
  • 2 कप पानी

विधि:

  • पानी को उबालने के लिए रखें.
  • उसमें अजवाइन डालें और 5-7 मिनट तक उबालें.
  • छानकर गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पी लें.

कब और कितना पिएं:

  • दिन में एक बार सुबह खाली पेट पीना सबसे असरदार होता है.
  • लगातार 2-3 हफ्ते तक सेवन करने से फर्क महसूस होगा.

इन बातों का रखें खास ख्याल

  • गर्भवती महिलाएं या ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें.
  • अगर किसी को अजवाइन से एलर्जी है तो इसका सेवन न करें.
  • यह उपाय दवा का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक घरेलू उपाय है.

अजवाइन का पानी पीने के अन्य फायदे

  • पाचन तंत्र को मजबूत करता है.
  • वजन घटाने में मदद करता है.
  • सर्दी-खांसी में राहत देता है.
  • शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है.

साथ में क्या करें?

  • हल्की एक्सरसाइज या योग करें जैसे वज्रासन, ताड़ासन.
  • गर्म पानी से स्नान करें.
  • जोड़ों पर हल्के गर्म तेल से मालिश करें.

अगर आप गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और दवाओं के अलावा कोई प्राकृतिक उपाय ढूंढ रहे हैं, तो अजवाइन का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह न केवल दर्द में राहत देता है बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

