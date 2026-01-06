फ्लाइट में बैठने से डरते हैं टाइगर श्रॉफ, जानिए कैसे एक हादसे ने बना दिया एयरोफोबिया का शिकार

Aerophobia: फिल्मों में खतरनाक स्टंट करने वाले टाइगर श्रॉफ को देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपने सोचा है कि उनको भी किसी चीज से डर लग सकता है? तो इसका जवाब है हां... स्टंट किंग कहे जाने वाले टाइगर श्रॉफ जो ऊंची इमारतों से कूदते हैं उनको भी एक चीज से डर लगता है और वो है फ्लाइट से. कई बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो फ्लाइट में बैठने के बारे में सोचकर ही घबराने लगते हैं. इसको एयरोफोबिया कहते हैं, फ्लाइट में होने वाली टर्बुलेंस से डर लगना होता है.

टाइगर को भी लगता है डर

बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने इस फोबिया के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनको फ्लाइट में जाने से डर लगता है. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले वो एक फ्लाइट में बैठे थे जो बहुत ज्यादा हिचकोले खा रही थी और उसके बाद से ही उनको एयरोफोबिया हो गया. उन्होंने बताया कि उनसे आप चाहे जितने भी खतरनाक स्टंट करना लीजिए वो आसानी से कर लेते हैं. लेकिन जब बात फ्लाइट में बैठने की आती है तो उनको घबराहट होने लगती है.

घबराहट होने पर क्या करते हैं टाइगर

उन्होंने बताया कि इस डर से बचने के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. एक्सरसाइज उनके लिए एक फिटनेस का रास्ता ही नहीं बल्किं उन्हें मेंटली भी मदद करती है. टाइगर बोले- मैं अपनी घबराहट को फिजिकल मूवमेंट के जरिए बाहर निकालता हूं. वही मेरी थेरेपी है.

एयरोफोबिया क्या है?

जिन लोगों को फ्लाइट में बैठने से पहले डर लगता है, घबराहट होती है, पसीना आता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो ये स्थिति एयरोफोबिया कहलाती है.

एयरोफोबिया के लक्षण

फ्लाइट के बारे में सोचते ही बेचैनी

दिल की धड़कन तेज होना

पसीना आना, हाथ कांपना

सांस लेने में तकलीफ

जी मिचलाना या उल्टी

पैनिक अटैक

उड़ान से पूरी तरह बचने की कोशिश

एयरोफोबिया होने के कारण

पहले का कोई बुरा फ्लाइट अनुभव

टर्बुलेंस या क्रैश की खबरें बार-बार देखना

ऊंचाई का डर (Acrophobia)

कंट्रोल खोने की भावना

क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगह का डर)

बचपन का मानसिक आघात

एयरोफोबिया का इलाज क्या है?

आपको बता दें कि इस फोबिया का इलाद भी संभव है. आइए जानते हैं एरोफोबिया से निपटने के उपाय

एयरोफोबिया से बचने के लिए आप CBT (Cognitive Behavioral Therapy) की मदद ले सकते हैं. ये डर से जुड़ी नकारात्मक सोच को बदलने में भी मदद करती है

एयरोफोबिया से निपटने में आपकी मदद एक्सपोजर थेरेपी कर सकती है. इसके लिए धीरे-धीरे फ्लाइट से जुड़ी स्थितियों का सामना कराया जाता है. जिसमें आप वीडियो दिखता हैं, एयरपोर्ट जाना और छोटी फ्लाइट्स ली जाती हैं.

एयरोफोबिया से निपटने के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज की जाती है. इसके साथ ही मेडिटेशन और योग करना और गाने सुनना भी मदद करता है.

