सोचा था दिल्ली बहुत महंगी होगी… लेकिन यहां आकर हर महीने 70 हजार बचा रहा है यह शख्स, बताया बचत का तरीका!

असम से दिल्ली आए एक युवक ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि राजधानी में रहना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा किफायती निकला. 1.4 लाख की सैलरी में भी वह हर महीने लगभग आधा पैसा बचा पा रहा है.

अक्सर लोगों को लगता है कि बड़े महानगरों में रहना बेहद महंगा होता है और वहां पूरी सैलरी खर्च हो जाती है. लेकिन, असम से दिल्ली आए एक युवक ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यहां रहने का खर्च उतना ज्यादा नहीं है जितना वह पहले सोचता था. उसने कहा कि दिल्ली में आराम से रहते हुए भी वह अपनी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा बचा पा रहा है.

दिल्ली आने के बाद बदली सोच

एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक युवक ने बताया कि वह कुछ महीने पहले असम से दिल्ली आया है. दिल्ली आने से पहले उसे लगता था कि मेट्रो शहरों में रहना बहुत महंगा होगा और लगभग पूरी सैलरी खर्च हो जाएगी. हालांकि, दिल्ली आने के बाद उसका अनुभव बिल्कुल अलग रहा. उसने बताया कि यहां रहना उसके अनुमान से कहीं ज्यादा आसान और किफायती निकला.

25 हजार में मिला 1BHK फ्लैट

युवक के अनुसार उसे दिल्ली में 25 हजार रुपये महीने में एक 1BHK फ्लैट मिल गया है. यह फ्लैट एक अच्छी रिहायशी सोसाइटी में है, जिसमें बालकनी भी है और घर में पर्याप्त धूप आती है. उसने बताया कि आसपास हरियाली है और कई पार्क भी मौजूद हैं, जिससे रहने का माहौल काफी अच्छा लगता है.

हर महीने बचा रहा है 70–75 हजार रुपये

युवक ने बताया कि उसकी मासिक आय करीब 1.40 लाख रुपये है. वह दिल्ली में आराम से जीवन जी रहा है और रोजमर्रा के खर्च जैसे किराना खरीदना या डॉक्टर के पास जाना भी आसानी से संभाल पा रहा है. दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी उसे काफी बेहतर लगी. उसने कहा कि इन सबके बावजूद वह हर महीने लगभग 70 से 75 हजार रुपये तक बचा लेता है. युवक ने कहा कि दिल्ली आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां रहते हुए अपनी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा बचा पाएगा.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

