सर्दियों में होते हैं पिंपल्स? शहनाज हुसैन ने बताया इन समस्या का हल, स्किन रहेगी फ्रेश

Acne and Pimples: सर्दियों में कुछ लोगों को सर्दियों में मुंहासे हो जाते हैं क्योंकि उनकी त्वचा मौसम और चरम स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाती है. हालाँकि, अगर आप अपनी त्वचा की देखभाल करने के तरीके और सर्दियों में मुंहासों के कारणों के बारे में जानते हैं, तो इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया है कि आपको सर्दियों में त्वचा पर मुंहासे होने के कारण और स्किन केयर का सही रूटीन बताए हैं जो इस समस्या से बचने में आपकी मदद करेंगे.

सर्दियों में मुंहासे क्यों होते हैं?

• सर्दियों की शुष्क हवा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेती है और तेल का संतुलन बिगड़ जाता है.

• अक्सर ड्राई स्किन, स्किन की समस्याओं की भरपाई के लिए अतिरिक्त सीबम का उत्पादन करती है, जिससे त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे हो जाते हैं.

• आपकी त्वचा की परत अक्सर कमजोर हो जाती है जिससे सूजन और लालिमा हो जाती है और मुंहासे हो जाते हैं.

• हालाँकि, सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का समय होता है, लेकिन यह त्वचा को खराब कर देता है, त्वचा से प्राकृतिक तेल छीन लेता है और मुंहासे हो जाते हैं.

• कुछ कपड़े और एक्सेसरीज़ भी त्वचा में जलन पैदा करते हैं जिससे गर्दन, जबड़े और पीठ या कंधों पर या उसके आसपास मुहांसे हो जाते हैं.

• अगर आप सर्दियों में ऑयली और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि यह मुहांसे निकलने का एक प्रमुख कारण है.

सर्दियों में मुहांसे से बचाव

• अपनी स्किन को माइश्चराइज रखें और हल्के मॉइस्चराइजर से हाइड्रेट करें.

• रूम ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या नियमित रूप से गुलाब या लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूँदें डालकर अपने चेहरे पर भाप लें.

• अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में नमी और तरल पदार्थ दें, जैसे कि सब्ज़ियों के रस, फलों के रस और ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त मेवों का सेवन करें, इससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी.

• घर लौटने के बाद अपनी त्वचा को साफ़ करें या यूँ कहें कि दो बार साफ़ करें. पहले मेकअप हटाने के लिए तेल-आधारित क्लींजर और फिर झाग-आधारित स्किन क्लींजर का इस्तेमाल करें.

• सर्दियों में मुहांसों से बचने के लिए हफ़्ते में दो बार त्वचा को एक्सफ़ोलिएट करना ज़रूरी है, हालाँकि, प्राकृतिक स्क्रब का इस्तेमाल करें या एक कप बारीक पिसी हुई कॉफ़ी, एक कप ब्राउन शुगर और एक बड़ा चम्मच नारियल तेल मिलाकर स्क्रब तैयार करें.

मुहांसों से बचने के लिए क्या न करें

• सर्दियों में मेकअप लगाकर न सोएँ या स्किनकेयर से बचें.

• अपनी त्वचा को बार-बार न छुएँ क्योंकि इससे बैक्टीरिया त्वचा की सतह से सीधे आपकी त्वचा पर पहुँच जाते हैं.

• सर्दियों में प्रोसेस्ड फ़ूड और डेयरी उत्पादों से बचें और तले हुए खाने से भी बचें.

• पसीने या तेल जमा होने से बचने के लिए प्राकृतिक कपड़े पहनें.

• सर्दियों में मीठे खाद्य पदार्थ, सफेद ब्रेड और मिठाइयों का सेवन न करें.

• अगर आपको लगता है कि शेल्फ पर मौजूद कोई नया उत्पाद अच्छा है, तो प्रयोग करने से बचें, खासकर जब आपकी त्वचा पर बार-बार मुहांसों की समस्या हो.

