Iran-Israel and US War Live: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध अब 11वें दिन में प्रवेश कर गया है. ये देश एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं. हालांकि जंग को जल्द ही खत्म करने के संकेत ट्रंप ने दिए हैं. वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने ये बात कही जरूर थी कि वह खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा. इन देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. वहीं ईरान के प्रोक्सी देश भी एक्टिव हैं. हिज्बुल्लाह ने कहा है कि वे इजरायल पर अपनी पूरी क्षमता के साथ हमले करने से पीछे नहीं हटेंगे. दुश्मन से वे तब तक डटकर लड़ेंगे जब तक कि उनको अपनी जमीन से खदेड़ न दिया जाए. वहीं ट्रंप का कहना है कि एक नए ईरान के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है. अब उनके पास नौसेना औकर वायुसेना नहीं बची. सब हथियार भी नष्ट हो चुके हैं. उस का बड़ा खतरा तीन दिनों में ही टल गया, क्यों कि पहले दो दिन में ही ईरानी सेना को खत्म कर दिया गया. पढ़ें जंग से जुड़ा पल-पल का हर अपडेट.

